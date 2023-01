La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo, ma molte delle trattative saranno definite nel Calciomercato estivo, anche perché ci saranno probabilmente dei nuovi innesti nel settore dirigenziale per la società bianconera. Un nuovo direttore generale ed un nuovo direttore sportivo potrebbero portare avanti il mercato da giugno in poi. Alcune trattative però potrebbero iniziare già a gennaio. Ad esempio si cercano rinforzi per le fasce difensive ed uno dei nomi che piace alla società bianconera è quello di Josip Juranovic, terzino della nazionale croata e del Celtic che può giocare su entrambi le fasce difensive e può adattarsi sia come terzino che come centrocampista in caso di 3-5-2.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, per un giocatore che in questa stagione ha disputato fino ad adesso con il Celtic 17 match fra campionato scozzese, Coppa di Scozia e Champions League segnando anche un gol e fornendo un assist ad un suo compagno. Una crescita evidente quella del croato che gradualmente è diventato un titolare nella nazionale della Croazia partecipando anche al mondiale in Qatar. Può essere tesserato da comunitario, un aspetto non di poco conto per la società bianconera. La Juventus potrebbe acquistare anche un altro terzino per giugno, anche perché sono due i giocatori che andranno in scadenza di contratto in quel settore: Alex Sandro e Juan Cuadrado.

A giugno potrebbe arrivare Juranovic

Il suo arrivo potrebbe non essere il solo per le fasce difensive a giugno, piace anche Grimaldo. Lo spagnolo del Benfica arriverebbe a parametro zero perché in scadenza di contratto a giugno. Si parla di una possibile intesa contrattuale con il giocatore per un contratto di tre stagioni.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Juranovic alla Juventus dipenderà dalle partenze in difesa, attualmente molto probabili quelle di Alex Sandro e Juan Cuadrado entrambi in scadenza di contratto a giugno.

Si lavora anche all'acquisto di un centrale di difesa, un giocatore che possa integrarsi con Bremer. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, se dovesse partire Vlahovic, potrebbe arrivare Okafor, punta del Salisburgo valutato circa 30 milioni di euro.