Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall’Inghilterra, anche la Serie A torna a incrociare il futuro di Ruben Neves. Il centrocampista portoghese, attualmente in forza all’Al-Hilal, avrebbe infatti manifestato la volontà di tornare a giocare in Europa dopo l’esperienza avviata nel 2023 in Saudi Pro League, quando lasciò la Premier League per approdare in Arabia Saudita. Una decisione che avrebbe attirato l’attenzione di due big del calcio italiano come Inter e Juventus, entrambe pronte a inserirsi nella corsa per assicurarsi un profilo di assoluto spessore internazionale già dal prossimo gennaio.

Juve e Inter preparano il braccio di ferro di mercato per Ruben Neves, centrocampista di qualità ex Wolves

Per la Juventus, alla ricerca di leadership e qualità in mezzo al campo, Neves rappresenterebbe un innesto in grado di alzare sensibilmente il livello del reparto. Discorso simile anche per l’Inter, che pur partendo da una base già solida a centrocampo, vedrebbe nel portoghese un’opzione di grande affidabilità, esperienza e personalità, soprattutto in ottica europea. L’idea comune sarebbe quella di un investimento mirato, capace di garantire immediatezza di rendimento e spessore tattico.

Dal punto di vista tecnico e fisico, Ruben Neves è un centrocampista completo. Dotato di grande visione di gioco, eccelle nella gestione dei ritmi e nella distribuzione del pallone, con una precisione nei passaggi che lo rende ideale sia davanti alla difesa sia come mezzala di costruzione.

Il suo marchio di fabbrica resta il tiro dalla distanza, potente e preciso, che nel corso degli anni gli ha regalato gol spettacolari. A livello fisico abbina struttura e resistenza, risultando affidabile nei duelli e costante nell’arco dei novanta minuti. Nonostante non sia un giocatore particolarmente veloce, compensa con intelligenza tattica e senso della posizione.

Neves, occhio alle inglesi: anche Manchester United e Newcastle avrebbero messo nel mirino il portoghese

Tuttavia, la strada che porta a Neves è tutt’altro che in discesa. Sulle tracce del classe ’97, infatti, ci sarebbero anche club di Premier League come Manchester United e Newcastle, realtà con una disponibilità economica nettamente superiore rispetto a quella delle società italiane.

L’Al-Hilal, dal canto suo, valuterebbe il cartellino del giocatore intorno ai 25 milioni di euro, cifra non proibitiva in assoluto, ma comunque impegnativa per Inter e Juventus in un contesto di mercato attento ai conti. Ecco perché la trattativa, pur suggestiva, si preannuncia complessa e ricca di ostacoli, soprattutto sul piano della concorrenza internazionale.