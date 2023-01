Il 2023 sarà un anno storico per la Juventus. Prima l'insediamento del nuovo Cda che ha sancito la fine dell'era Andrea Agnelli, poi la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d'Appello Federale: in sede di dibattimento il procuratore Giuseppe Chiné aveva richiesto 9 punti, la Corte d'Appello ha poi optato per 15. Una situazione difficile per la società bianconera, attualmente al nono posto in classifica a 23 punti dopo il pareggio in campionato contro l'Atalanta per 3.3.

In attesa che la Juventus possa proporre ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, si assisterà a breve al secondo filone d'inchiesta legato alla manovra stipendi che potrebbe portare ad una nuova penalizzazione oltre che ad eventuali sanzioni da parte dell'Uefa qualora venisse riscontrato che eventuali condotte illecite abbiano condotto i bianconeri a rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.

Nel caso più delicato, l'Uefa potrebbe anche optare per un'esclusione dalle Coppe europee per tre anni, indiscrezione questa ripresa anche dal giornalista sportivo Luca Momblano a Juventibus.

Possibile l'esclusione dalle competizioni europee per la Juventus per tre stagioni

'La Uefa starebbe valutando la possibilità di escludere la Juventus da tutte le competizioni europee per tre anni a partire dalla prossima stagione’.

A dichiararlo il giornalista sportivo Luca Momblano a Juventibus. Questo significherebbe che la società bianconera potrebbe non giocare la Conference, l'Europa League e la Champions League nelle stagioni 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026. Una situazione che andrebbe a pesare in maniera importante sui ricavi della Juventus e di conseguenza sul bilancio societario, cosa che porterebbe la società bianconera a rivedere profondamente i propri piani anche dal punto di vista sportivo.

La Juventus ricorrerà al Collegio di Garanzia del Coni per la penalizzazione in campionato

Se dovessero arrivare altre penalizzazioni in classifica a causa della questione stipendi molto difficilmente la Juventus potrebbe qualificarsi sul campo alle prossime competizioni europee. Entro la prossima settimana arriveranno le motivazioni con le quali la Corte d'Appello della Figc ha comminato i 15 punti di penalizzazione, dopo che i bianconeri avranno 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che potrebbe confermare la sentenza o viceversa annullarla per eventuali riscontrati vizi di forma.