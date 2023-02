La Juventus è attesa da un match davvero impegnativo in Europa League contro il Nantes. Il futuro europeo passa dunque dal ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che arriva dopo il pareggio deludente per 1 a 1 arrivato nell'andata all'Allianz Stadium di Torino.

Prestazione non 'giusta' come ama sottolineare sempre Allegri, anche se come noto in pieno recupero l'arbitro Pinheiro avrebbe potuto concedere un calcio di rigore per un fallo di mano che ha impedito alla sfera colpita di testa da Bremer di finire nel sette.

A parlare della prestazione della squadra bianconera è stato di recente Antonio Cassano.

Alla Bobo Tv l'opinionista sportivo ha criticato in maniera pesante il tecnico della Juventus, sottolineando come la squadra bianconera a sua detta non abbia disputato una buona partita, tutt'altro. Cassano ha come di consueto criticato il tecnico anche per il post partita, animato dal diverbio avuto con il giornalista Stefano De Grandis. Ad innervosire il tecnico livornese un'allusione al suo stile di gioco che punterebbe sulla fase difensiva una volta raggiunto il gol dell'1-0, considerazione alla quale Allegri ha reagito con veemenza sottolineando come le proprie squadre segnino sempre '70-80 gol l'anno'.

Antonio Cassano ha criticato il tecnico Allegri per la partita giocata dalla Juventus contro il Nantes

'Quello che dice è inaccettabile. È lui che ha creato il cortomuso. Nessuno si azzardava a prendere parola, ha parlato solo lui'. Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano riferite a Massimiliano Allegri e al diverbio che il tecnico ha avuto con Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, nel post match di Juventus-Nantes.

L'opinionista sportivo della Bobo Tv ha aggiunto: 'Con il Nantes ha fatto una partita oscena, la squadra francese è tredicesima in campionato'. Cassano ha sottolineato come nel post partita Allegri non abbia parlato di calcio e di sistemi di gioco, soffermandosi soltanto a discutere con il giornalista di Sky Sport De Grandis.

Allegri ha poi chiarito nella conferenza stampa di presentazione di Spezia-Juventus il motivo del diverbio.

Massimiliano Allegri sul confronto avuto con De Grandis

Nella conferenza stampa di presentazione di Spezia-Juventus, gara che i bianconeri hanno vinto 2 a 0 grazie alle reti di Kean e Di Maria, il tecnico ha spiegato come la sua reazione possa essere stata sbagliata tenendo però a precisare che sui dati di fatto non si possono fare delle discussioni: 'Posso essere criticato se la squadra gioca male, se dobbiamo fare meglio, ma su una cosa non si può discutere, sui dati di fatto'. Allegri ha poi voluto istituire uno dei suoi famosi paragoni fra un tema d'italiano e la matematica, nel primo caso la valutazione è opinabile, nel secondo caso invece 1+1 fa sempre 2, da qui il riferimento ai dati di fatto da parte del tecnico.