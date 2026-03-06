Cercasi portiere in casa Juventus. Le prestazioni non all'altezza di Michele Di Gregorio hanno acceso un campanello d'allarme in casa bianconera, con la dirigenza che sta prendendo in considerazione diversi profili per l'estate. Tra questi spunta anche quello di Kepa Arrizabalaga che potrebbe lasciare l'Arsenal a giugno.

Non solo Alisson, si valuta anche Kepa per la porta

Dopo una buona stagione al Bournemouth, il classe 94 non sta trovando molto spazio a Londra e potrebbe lasciare la formazione di Arteta in estate, con l'obiettivo di giocare con maggiore continuità ed avere un ruolo da protagonista come fatto nelle sue esperienza all'Atletico Bilbao e poi al Chelsea.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus potrebbe intavolare una trattativa concreta con i Gunners che chiedono una cifra vicina ai 7-8 milioni per lasciar partire l'estremo difensore spagnolo. Una cifra sicuramente inferiore rispetto a quelle richieste dall'Atalanta per Carnesecchi valutato attorno ai 45 milioni e dal Tottenham per Vicario il cui cartellino si aggira attorno ai 35 milioni. L'eventuale arrivo di un nuovo portiere determinerebbe l'addio di Di Gregorio che piace a diversi club inglesi ma anche italiani come Como e Bologna.

Kepa - come un altro profilo seguito, ovvero Alisson - rappresenterebbe un'idea "low-cost" ma di assoluta esperienza. Leadership, qualità tra i pali e buona capacità tecnica, caratteristica fondamentale per il gioco dal basso richiesto da Luciano Spalletti.

Inter e Manchester United su Thuram

Khephren Thuram è sicuramente uno dei calciatori della Juventus più richiesti sul fronte calciomercato. Nonostante un periodo non brillante, il centrocampista francese è sicuramente una delle note positive della stagione bianconera ed è subito diventato centrale nel progetto di Spalletti. Le sirene dei top club europei non svaniscono ed in estate potrebbero arrivare delle offerte concrete per il classe 2001.

Stando ad alcuni rumors, oltre all'Inter che già lo scorso giugno aveva mostrato un interesse, ci sarebbe un sondaggio anche da parte del Manchester United pronto a giugno ad un'offerta importante che potrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni di euro. Molto dipenderà dal piazzamento in campionato della Vecchia Signora, con la qualificazione in Champions che diventa fondamentale per trattenere pilastri come il francese.

Da monitorare invece la situazione di Koopmeiners che potrebbe lasciare Torino a fine stagione con la Juve che potrebbe prendere in considerazione offerte attorno ai 40 milioni di euro. Più salda la posizione di Manuel Locatelli che nonostante un sondaggio del Barcellona resta centrale per il nuovo progetto, con il club bianconero che valuta il rinnovo fino al 2030.