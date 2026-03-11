La Juventus guarda già avanti e inizia a progettare la squadra del futuro. La dirigenza bianconera, insieme a Luciano Spalletti, sta valutando diversi profili per rinforzare l’organico nella prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, l’allenatore della Juventus avrebbe indicato una lista di sei giocatori che potrebbero migliorare la qualità e la profondità della rosa. Tra i nomi più importanti spiccano quelli di Lorenzo Pellegrini e Leon Goretzka, due centrocampisti di grande esperienza internazionale che potrebbero garantire qualità e personalità alla squadra bianconera.

L’obiettivo della società è quello di costruire una rosa sempre più competitiva, capace di affrontare al meglio tutte le competizioni e di alzare ulteriormente il livello tecnico del gruppo.

Sei obiettivi per rinforzare la Juventus

Tra i profili indicati da Spalletti ci sarebbe Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma viene considerato un giocatore ideale per aumentare le soluzioni sulla trequarti. Il centrocampista giallorosso potrebbe rappresentare un’alternativa di qualità a Weston McKennie, garantendo inserimenti, tecnica e capacità di collegare centrocampo e attacco. Pellegrini, infatti, ha dimostrato negli anni di essere un giocatore completo, capace sia di creare occasioni sia di rendersi pericoloso sotto porta.

Un altro nome molto apprezzato è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, che lascerà il Bayern Monaco a zero, porterebbe fisicità, qualità e grande esperienza internazionale. Tuttavia arrivare al tedesco non sarà semplice, soprattutto per la forte concorrenza di altri club europei che monitorano la sua situazione. Per questo motivo la Juventus continua a valutare anche delle alternative: tra queste ci sarebbe Franck Kessie, centrocampista con caratteristiche diverse ma comunque molto utile per dare equilibrio e forza al reparto.

Le valutazioni non riguardano solo il centrocampo. La Juventus starebbe seguendo anche un esterno destro e un difensore centrale. In questo senso i profili monitorati sarebbero quelli di Zeki Celik e Marcos Senesi.

Il primo rappresenterebbe una soluzione affidabile sulla fascia, mentre il secondo potrebbe garantire solidità e qualità nella costruzione dal basso.

Infine c’è il capitolo attacco. Il nome che resta in cima alla lista è quello di Randal Kolo Muani, giocatore già trattato nel mercato di gennaio. Il francese piace molto per la sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e la duttilità offensiva. In alternativa la Juventus continua a valutare anche Jean-Philippe Mateta, altro profilo seguito nei mesi scorsi.

Spalletti prepara la sfida contro l’Udinese

Se da una parte si pensa al futuro, dall’altra la Juventus è concentrata sul presente. I bianconeri stanno infatti preparando la prossima sfida di campionato contro l’Udinese, una gara importante per continuare il proprio percorso in stagione.

Luciano Spalletti sta lavorando con il gruppo alla Continassa per curare tutti i dettagli tattici e arrivare nelle migliori condizioni possibili al match.

Per l’allenatore bianconero potrebbe arrivare anche una buona notizia dall’infermeria. Dusan Vlahovic, infatti, prosegue il suo lavoro con il gruppo e si avvicina sempre di più al rientro tra i convocati. L’attaccante serbo dovrebbe tornare a disposizione proprio per la partita contro l’Udinese, anche se inizialmente partirà dalla panchina.

L’idea di Spalletti sarebbe quella di concedergli uno spezzone di gara, probabilmente una decina di minuti, per permettergli di ritrovare il ritmo partita e mettere un po’ di benzina nelle gambe. Un rientro graduale che potrebbe però rivelarsi molto importante per il finale di stagione della Juventus. Con il ritorno di Vlahovic e con una squadra che continua a crescere, i bianconeri vogliono affrontare al meglio i prossimi impegni, senza però smettere di pianificare il futuro.