La dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo su un possibile colpo in estate a parametro zero: si tratterebbe di Angel Di Maria della Juventus, che a giugno andrà in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a Milano nella prossima stagione.

L'idea dell'Inter per l'attacco potrebbe essere il Fideo Di Maria

L'attaccante esterno di proprietà della Juventus ha portato in Italia un valore aggiunto, sia tecnico che mediatico: El Fideo però ha un contratto in essere con il club bianconero fino a giugno 2023 e in estate potrebbe lasciare Torino a parametro zero.

Angel Di Maria interesserebbe a molti club soprattutto in Inghilterra, dove il giocatore non è mai stato dimenticato dopo la sua esperienza al Manchester United; su di lui ci sarebbe l'attenzione del Chelsea e del Liverpool per una ricostruzione in attacco che i Reds riterrebbero necessaria nel prossimo mercato.

Ma l'attaccante argentino potrebbe rimanere in Serie A e trasferirsi a Milano, sponda Inter: il club nerazzurro infatti starebbe pensando a Di Maria come possibile rinforzo per la prossima stagione, e il suo cartellino a zero potrebbe essere una buona possibilità per il direttore sportivo dell'Inter Giuseppe Marotta, abituato a colpi del genere nella sua carriera.

La difficoltà di un passaggio in nerazzurro potrebbe essere rappresentata dall'ingaggio del giocatore argentino, ma gli emissari dell'Inter sarebbero al lavoro con gli agenti del giocatore per ragionare su possibili futuri scenari.

La situazione di Angel Di Maria alla Juventus

Il fantasista argentino in carriera ha totalizzato numeri importanti come 161 reti e 250 assist complessivi; giocatore di alta tecnica che ha coronato la sua carriera con il Mondiale vinto da protagonista in Qatar 2022.

Alla Juventus il calciatore percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro a base fissa, estendibili fino a 7 milioni in base alle presenze ed alle realizzazioni, oltre al posizionamento finale della squadra in campionato; nel suo contratto, che scadrebbe nel giugno 2023, è inserita un'opzione per un prolungamento automatico di un altro anno alle stesse cifre.

Il rinnovo di contratto però non sarebbe ancora stato comunicato dagli agenti del giocatore e questo lascerebbe pensare ad un possibile addio di Angel Di Maria a fine stagione ai colori bianconeri.

In tutto questo la penalizzazione subita dalla Juventus di 15 punti che probabilmente complicherà la qualificazione alle prossime coppe europee porterebbero il giocatore a riflettere ulteriormente su una sua permanenza a Torino, senza considerare l'ombra di possibili ulteriori penalizzazioni derivate dall'inchiesta Prisma ancora in corso.

L'opinione di Fabrizio Biasin su Di Maria

Secondo il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, la possibilità di vedere Angel Di Maria con la maglia dell'Inter la prossima stagione è una "ipotesi più che credibile", come ha dichiarato ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay.

"Ragionando l'Inter si sta alleggerendo di diversi ingaggi pesanti, quindi non è impossibile che si punti su Di Maria." queste le parole dell'opinionista di fede nerazzurra.

Secondo Fabrizio Biasin potrebbe essere "proprio Lautaro Martinez ad avviare i primi contatti e fare leva per portarlo a Milano nella prossima stagione."