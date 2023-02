Juventus e Inter lavorano in vista della prossima stagione e starebbero sondando i profili ritenuti congeniali per i rispettivi progetti tecnici. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i bianconeri potrebbero sondare Mattia Zaccagni e Sergej Milinkovic-Savic. Il club nerazzurro, invece, potrebbe puntare su Marco Carnesecchi della Cremonese, ma di proprietà dell'Atalanta, se dovesse decidere di cedere Andrè Onana.

Il club bianconero studia i colpi del futuro

La Juventus, che ha da poco ufficializzato l'insediamento del nuovo Cda, potrebbe fare spesa in casa Lazio.

Nel mirino ci sarebbero Mattia Zaccagni che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro, oramai titolare inamovibile per la formazione di Maurizio Sarri e Sergej Milinkovic-Savic. Quest'ultimo ha il contratto in scadenza nel 2024 ma potrebbe decidere di cambiare aria al termine di questa stagione calcistica. Il centrocampista avrebbe, invece, una stima del cartellino di circa 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe poi cedere dei calciatori per far cassa come Daniele Rugani e Dusan Vlahovic. Il primo piacerebbe in Liga ed avrebbe una valutazione di circa 7 milioni di euro. Il centravanti serbo interesserebbe al Real Madrid che potrebbe mettere sul piatto circa 50 milioni di euro più il cartellino di Ferland Mendy.

Il terzino non sarebbe centrale nel progetto di Carlo Ancelotti e potrebbe essere preso in considerazione poichè Alex Sandro non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Vlahovic potrebbe essere sacrificato anche perché non ha giocato una stagione convincente perchè limitato dai tanti problemi fisici. Inoltre, se il Leeds dovesse riscattare Weston McKennie, la società torinese avrebbe circa 40 milioni di euro da poter investire sul mercato della prossima estate.

Carnesecchi se dovesse partire Onana

L'Inter sarebbe molto attenta ai progressi di Marco Carnesecchi. L'estremo difensore si sta mettendo in mostra con la maglia della Cremonese anche se il suo cartellino appartiene all'Atalanta. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro ma il club presieduto dagli Zhang sarebbe molto interessato alle sue prestazioni poiché Andrè Onana avrebbe degli estimatori in Premier League.

L'estremo difensore nerazzurro sarebbe valutato circa 30 milioni di euro e potrebbe partire in estate se dovesse arrivare un'offerta allettante che garantirebbe una netta plusvalenza alle casse dell'Inter. Il calciatore è stato prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Ajax.