La prossima potrebbe essere un'altra estate di sacrifici per l'Inter dal punto di vista economico visto che per fare mercato sarà necessaria una o due cessioni importanti. Uno dei giocatori più ambiti sul mercato è sicuramente Nicolò Barella, che tanto bene sta facendo anche in questa stagione e la cui crescita è stata esponenziale in questi anni tanto che ora è considerato da tutti come uno dei migliori centrocampisti del campionato, se non il migliore insieme a Sergej Milinkovic-Savic. E non è un caso che, proprio come il serbo, anche il giocatore nerazzurro sia finito nel mirino del Newcastle, che sogna di arrivare in Champions League in questa stagione, essendo terzo in classifica in Premier League e alle spalle ha il noto fondo arabo, Pif, che aveva pensato anche all'acquisto proprio dell'Inter in passato prima di virare sul club inglese.

Al Newcastle piace Barella

Nicolò Barella all'Inter in questa stagione ha messo insieme cinque reti e cinque assist in 19 partite di campionato, con anche una rete messa a segno in Champions League.

Sul piano europeo è riconosciuta la forza del centrocampista nerazzurro, che è stato accostato ad alcuni top club europei, su tutti il Liverpool e il Real Madrid, con Carlo Ancelotti che è un suo grande estimatore. Ma il club che sarebbe pronto a fare davvero offerte importanti per il classe 1997 sarebbe il Newcastle, che alle spalle ha una forza economica notevole visto che il proprietario è il fondo arabo Pif.

L'Inter non vorrebbe privarsi di quello che è considerato capitan futuro dopo gli addii di Samir Handanovic e Milan Skriniar, ma qualora dovesse arrivare una proposta fuori mercato sarà difficile dire no.

Per cercare di scardinare la resistenza nerazzurra, i Magpies sarebbero pronti a mettere sul tavolo una cifra superiore ai 70 milioni di euro, anche tenendo conto che Marotta avrebbe già detto no a proposte da 60 milioni di euro per il suo gioiello nelle scorse settimane. Una cifra che farebbe realizzare una notevole plusvalenza dopo averlo acquistato nell'estate del 2019 per quasi 40 milioni di euro dal Cagliari.

Il possibile sostituto

Inter che avrebbe cominciato a sondare anche il terreno per il sostituto di Nicolò Barella. Il preferito di Ausilio e Marotta sarebbe Davide Frattesi, che il Sassuolo potrebbe lasciare partire per una proposta vicina ai 30 milioni di euro. I nerazzurri, però, vorrebbero inserire nell'affare anche il cartellino di Martin Erlic per rinforzare la difesa per la stessa valutazione complessiva. Bisognerà vedere se gli emiliani si accontenteranno o se chiederanno 40 milioni di euro. Per arrivare a Frattesi i nerazzurri potrebbero anche doversela vedere con l'interesse della Roma [VIDEO].