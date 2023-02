La Juventus è pronta a disputare il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. La squadra bianconera arriva da giorni difficili dal punto di vista giudiziario, che in qualche modo si sta ripercuotendo anche sulle vicende sportive. Basti pensare che dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato è arrivato un pareggio contro l'Atalanta e soprattutto la disfatta contro il Monza per 0-2 all'Allianz Stadium di Torino. A descrivere la situazione della Juventus è stato il giornalista Paolo Paganini, che ha sottolineato come nella squadra di Palladino ci fossero più italiani che stranieri.

Il giornalista sportivo ha poi parlato anche del futuro professionale di Massimiliano Allegri.

Il giornalista Paganini ha dichiarato l'era di Massimiliano Allegri alla Juventus sia giunta alla fine

'Parliamo di calcio giocato, Juventus- Monza. Nell’ottimo Monza c’erano in campo più italiani (anche di proprietà della Juventus) che stranieri. Un segnale che deve far riflettere. E l’era Allegri credo che sia giunta alla fine nonostante il mega contratto'. Questo il post pubblicato dal giornalista sportivo Paolo Paganini dopo la sconfitta della Juventus contro il Monza. Una disfatta che può essere condizionata dalle vicende giudiziarie ma anche dagli errori di formazione del tecnico, che non è un caso abbia cambiato ben tre giocatori ad inizio del secondo tempo.

Tanti i commenti degli utenti al post pubblicato dal giornalista sportivo.

I commenti degli utenti al post di Paganini

Un utente ha così commentato il post di Paganini: 'Paolo con tutto il rispetto del patriottismo in questo momento ci frega zero. IL blocco italiano lo deve costruire una Juve trattata così? Anche no. Tutti stranieri fino allo sfinimento'.

Il giornalista sportivo ha risposto: 'Ci vuole uno zoccolo di giocatori italiani da far crescere è sempre stato nel dna della Juventus'. La risposta dell'utente: 'Paolo non in questo momento però la Juve non può essere trattata sempre così per poi pretendere dalla stessa Juve soldi e zoccolo italiano. Io sono d'accordo con te che la Juve ha nel suo DNA ciò ma tu vedi a che cosa stiamo assistendo?

Ci sono cose che vanno chiarite'. Paganini ha aggiunto dichiarando di condividere la considerazione dell'utente.

Possibile l'ingresso di nuovi partner nella Juventus

Il giornalista sportivo di recente ha pubblicato un post anche sul futuro societario della Juventus sottolineando la possibilità di un ingresso di nuovi partner. Il giornalista sportivo non ha specificato quali soci potrebbero essere ma ha sottolineato che sono importanti. Fra le ipotesi di diversi giornali sportivi si parla soprattutto di Liberty Media e Amazon come possibili nuovi partner della Juve.