In queste settimane la Juventus è al centro della ribalta per il "caso plusvalenze" (per il quale la Corte Federale d'appello ha comminato ai bianconeri 15 punti di penalizzazione in classifica, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni) e per quello sulla "manovra stipendi", ancora non valutato con alcuna decisione da parte degli organi competenti della Figc.

Intanto a partire da lunedì 6 febbraio sta circolando in rete un video risalente al 2019, in cui il pm Ciro Santoriello (oggi uno dei tre pubblici ministeri del "caso plusvalenze") spiegava in un intervento davanti a una platea di giuristi: "Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus".

Dopo la diffusione di questo filmato ci sono state numerose polemiche in rete e molti opinionisti si stanno esprimendo in merito.

Fra essi c'è anche il giornalista e tifoso del Napoli Carlo Alvino, che ha voluto ironizzare sulla vicenda con un tweet.

Il giornalista sportivo Alvino commenta le parole del 2019 del pm Santoriello, i tifosi di Napoli e Juve replicano

'Per quanto mi riguarda da Santoriello a Santo subito è un attimo. Come vi abbiamo ridotto. Che giornate meravigliose, indimenticabili', è questo il post su Twitter di Carlo Alvino del 7 febbraio in riferimento a delle dichiarazioni di Ciro Santoriello risalenti al 2019.

Sono stati decine i commenti sotto a questo post su Twitter del giornalista sportivo, sia a favore che contro. Fra i tifosi del Napoli qualcuno ha scritto: 'Carlo, il prossimo passo è quello di vederli giocare la domenica mattina alle 11.30 in terza categoria contro il Chievo', mentre qualcun altro ha aggiunto: 'Carlo, purtroppo siamo in un paese in cui si difende la disonestà'.

Ma anche diversi tifosi della Juventus sono intervenuti sotto al post di Alvino. Uno ha scritto: 'Non hai ancora vinto niente, noi veniamo da 10 anni meravigliosi'. Un altro ha aggiunto: 'Vi accontentate di poco', mentre qualcun altro ha asserito: 'Vi abbiamo ridotto che non vincete da 30 anni'.

Le reazioni politiche dopo il vecchio video di Santoriello

Sul caso del video del 2019 del pm Santoriello nelle scorse ore è intervenuto anche il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi che ha twittato: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni".

Mentre la deputata Simona Loizzo (Lega) ha invitato a "togliere l'inchiesta a Santoriello".