La Juventus è attesa da settimane impegnative dal punto di vista sportivo e giudiziario. Gran parte della stagione 2023-2024 dipenderà evidentemente dalle vicende giudiziarie che la stanno riguardando, dal caso plusvalenze alla manovra stipendi.

Non sono da scartare altre penalizzazioni anche se la società conta nel ricorso al Collegio di Garanzia di Coni per cercare di annullare i 15 punti di penalizzazione. Anche il mercato dipenderà dall'eventuale qualificazione alle competizioni europee, a tal riguardo le ultime notizie parlano di possibili partenze importanti nella rosa bianconera.

Ci riferiamo in particolar modo a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che sono due dei giocatori più seguiti da altre società sul mercato. Fra quelle più interessate ai due giocatori bianconeri ci sarebbe il Real Madrid, che potrebbe fare un'offerta importante alla Juventus per acquistarli nel Calciomercato estivo.

Parlando di Real Madrid in queste ore circola voce di un possibile ritorno di Carlo Ancelotti al Milan.

Possibile offerta del Real Madrid per Vlahovic e Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il Real Madrid starebbe valutando l'acquisto di due giocatori della Juventus. Parliamo di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che dopo un 2022 difficile dal punto di vista fisico sono ritornati disponibili per Allegri.

La punta è ritornata in gol dopo un buon inizio di stagione con la squadra bianconera segnandone due nel match di campionato contro la Salernitana. Per quanto riguarda invece il centrocampista italiano sta gradualmente recuperando la forma ideale ma deve ritrovare il gol in campionato a distanza oramai da più di un anno per l'infortunio al ginocchio subito a gennaio 2022.

In questa stagione Vlahovic ha disputato fino ad adesso 12 match in campionato segnando 8 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa Italia e 5 match in Champions League con un gol segnato ed un assist fornito ad un suo compagno. Il centrocampista Chiesa invece fino ad adesso ha disputato 10 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Champions League con un gol segnato e 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giocatori a giugno, ci riferiamo soprattutto a quelli in scadenza come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare un giocatore a parametro zero, mercato a cui la società bianconera è ritornata ad attingere nel recente calciomercato estivo. Piace Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società portoghese. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera ma la volontà sarebbe quella di acquistare un sostituto del brasiliano.