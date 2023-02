La Juventus continua ad essere l'argomento principale dei giornali sportivi non tanto per il calcio giocato quanto per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Evidente il riferimento soprattutto al caso plusvalenze. Intanto in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni diversi addetti ai lavori hanno parlato dell'argomento. Fra questi anche Paolo Bonolis, il presentatore televisivo non ha utilizzato parole dolci nei confronti della società bianconera parlando di fedina penale sporca associata alla Juventus, con riferimento a Calciopoli.

A tal riguardo ha aggiunto: 'Se invece la cosa è reiterata, a un certo punto deve pur arrivare la bastonata'.

Il presentatore Bonolis ha parlato del caso plusvalenze

'Quando c’è un problema giudiziario ci sono sempre di mezzo loro'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis in una recente intervista a FcInter1908.it. Il presentatore televisivo ha aggiunto: 'Se le cose di cui si dice sono vere, la Juve deve ringraziare il fatto che siano solo 15 punti di penalizzazione'. Parole pesanti quelle di Bonolis che ha fatto riferimento alla 'reiterazione' del reato da parte della società e come tale dovrebbe essere punita. Il presentatore televisivo ha sottolineato come essendo una società per azioni, si rischia anche sul penale in caso di irregolarità.

Paolo Bonolis dispiaciuto per giocatori e tifosi della Juventus

Il presentatore televisivo Bonolis ha poi dichiarato: 'Come disse il leggendario Massimo Moratti, non è cattiveria, è abitudine'. Il presentatore televisivo ha specificato poi le sue informazioni arrivano come tutti dai giornali. Il dispiacere di Bonolis è per i tifosi della Juventus e per i giocatori, che in questo momento subiscono eventuali irregolarità dal punto di vista societario.

Le dichiarazioni di avvocati in riferimento al caso plusvalenze

Non della stesso parere di Bonolis si sono schierati diversi avvocati esperti di diritto sportivo. Fra questi spicca Paco D'Onofrio che ha parlato di ammenda pecuniaria come sanzione giusta per la società bianconera e non la penalizzazione. Si è discusso anche delle motivazioni della sentenza della Corte Federale d'Appello, parlando di illecito grave, ripetuto e prolungato.

Non è della stesso pensiero l'avvocato Afeltra ma anche la società bianconera, che ha pubblicato una nota sottolineando a loro detta il documento pubblicato dalla Corte Federale d'Appello sia viziato da evidente illogicità. In attesa del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni, in cui la società bianconera proverà a definire una strategia difensiva per annullare la sentenza è quindi i punti di penalizzazione subiti in campionato.