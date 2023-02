La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma questo giovedì 2 febbraio alle ore 21 a Torino.

Chi passerà il turno fra Juventus e Lazio, troverà l'Inter nella semifinale di Coppa Italia.

Per questo match Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Paul Pogba che ha riportato un indolenzimento muscolare, ma ritroverà Federico Chiesa e Juan Cuadrado, entrambi saranno titolari.

Il particolare Chiesa prenderà il posto di Angel Di Maria in attacco, giocando leggermente alle spalle di Dusan Vlahovic nel 3-5-1-1 scelto da Massimiliano Allegri.

Se queste scelte saranno effettivamente confermate Chiesa e Vlahovic giocheranno per la prima volta insieme in una gara ufficiale con la maglia della Juventus.

La Juventus perde Pogba e Milik

Per la gara contro la Lazio, la Juventus avrà alcune defezioni, in particolare mancheranno Paul Pogba, Leonardo Bonucci e Arek Milik.

Il primo a rientrare di questi tre giocatori dovrebbe essere il francese: la speranza di Allegri è che possa tornare già per il match contro la Salernitana ma se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Arek Milik è previsto almeno un mese di stop. Mentre per Leonardo Bonucci il recupero si avvicina, ma ancora non è ancora chiaro con precisione quando potrà essere convocato.

Per quanto riguarda il resto della formazione, Massimiliano Allegri si affiderà ai "titolarissimi". In difesa, davanti a Mattia Perin, ci saranno i tre brasiliani Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro. A centrocampo, invece, ci sarà il ritorno dal primo minuto di Manuel Locatelli insieme a Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot. Mentre sulle fasce agiranno Juan Cuadrado e Filip Kostic.

In attacco ci sarà il ritorno di Vlahovic, alle cui spalle si muoverà Chiesa.

Di Maria in panchina

Nel match contro la Lazio, dunque Angel Di Maria partirà dalla panchina. Infatti, il tecnico livornese vuole tenersi delle alternative da inserire a gara in corso, visto che la sfida contro la Lazio è a eliminazione diretta e, in caso di parità al 90° minuto, potrebbero esserci anche i tempi supplementari.

Oltre a Di Maria, in panchina ci saranno anche Moise Kean e Leandro Paredes.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic.