Il calciomercato invernale si è chiuso da pochi giorni ma l'Inter penserebbe già alla sessione di trasferimenti estiva.

L'Inter starebbe riflettendo sul il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku, anche in attesa di capire come si chiuderà questa stagione dell'attaccante. In caso di mancato accordo coi Blues per il belga, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero già in mente un nome per sostituirlo: si tratta del ventunenne Folarin Jerry Balogun.

L'idea per l'attacco nerazzurro del futuro sarebbe Folarin Balogun

L'attaccante classe 2001 è in prestito dall'Arsenal al Reims nella Ligue1 francese e recentemente avrebbe fatto intuire il desiderio di rientrare al suo club di appartenenza.

Ma la dirigenza dei Gunners avrebbe intenzione di lasciare il giocatore in prestito per un altra stagione all'estero, al fine di fargli acquisire maggiore esperienza internazionale, in vista di un futuro ritorno in Premier League.

L'Inter potrebbe inserirsi nella trattativa in questo senso, proponendosi come club per un prestito di una stagione, per la crescita sportiva del giocatore.

Il prestito con il Reims è in scadenza a fine giugno 2023, mentre il contratto dell'attaccante con l'Arsenal scadrà nel giugno 2025; lo stipendio attuale del giocatore è di 750.000 euro a stagione, più dei bonus per il raggiungimento di una soglia di reti segnate. Il valore del suo cartellino si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro.

I numeri di Folarin Balogun: dall'Arsenal al Middlesbrough fino al Reims

L'attaccante classe 2001 è nato a New York, ma ha la cittadinanza inglese ed è cresciuto calcisticamente nell'Arsenal. Nel 2020 ha debuttato sia in Premier League sia in Europa League (segnando anche due reti).

Il club londinese nel mercato invernale del 2022 lo aveva poi girato al Middlesbrough in prestito nella seconda divisione inglese, dove aveva segnato tre reti.

Nello scorso agosto si è poi trasferito in prestito al Reims, in Francia, dove ha giocato finora 20 partite realizzando 16 gol, di cui l'ultimo segnato contro il Paris Saint Germain che è valso l'1-1 finale al Parc des Princes.

L'attaccante inglese ha già debuttato con la nazionale Under 21, dove è un titolare fisso, segnando sei reti in 11 partite disputate: il giocatore è un destro naturale, in grado di esprimersi al meglio in velocità, partendo distante dalla porta.