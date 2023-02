La Juventus è attesa da un finale da stagione davvero complesso da gestire considerando non solo il calcio giocato ma anche le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. La speranza della società bianconera è che possa arrivare l'annullamento della penalizzazione di 15 punti decisa per il caso plusvalenze dalla Corte Federale d'Appello. Al riguardo si attende il ricorso presso al Collegio di Garanzia del Coni, il rischio per la Juventus di non partecipare alle competizioni europee rimane comunque vivo con evidenti conseguenze nel caso sulle strategie di mercato per la stagione 2023-2024.

A dipingere uno scenario davvero interessante per la società bianconera di recente è stato Giacomo Scutiero. Ospite a Juventibus nella trasmissione 'Il bar di mister Gatta', il noto opinionista ha ipotizzato il ritorno di Andrea Agnelli come presidente dalla stagione 2024-2025 ma anche il possibile ingaggio di un nuovo tecnico, ovvero Joseph Guardiola. In una stagione in cui la Juventus potrebbe essere impegnata nella Superlega, competizione sostenuta soprattutto dall'ex vice presidente della società bianconera.

Possibile il ritorno di Agnelli alla Juventus

'Non lo so come finisce quest’anno, come fa il prossimo anno. L’importante è restare in Serie A, per carità. Guardo invece alla stagione 2024-2025 con questo scenario: Andrea Agnelli, Guardiola e Superlega.' Queste le dichiarazioni di Giacomo Scutiero ospite in una diretta Juventibus, nella trasmissione 'Il bar di mister Gatta'.

Dichiarazioni che hanno avuto clamore mediatico riprese da Scutiero anche attraverso il proprio profilo Twitter. Tanti i commenti al post, in risposta ad alcuni dei quali il noto opinionista ha scritto: 'Stavamo giocando tra Conte, Klopp, eccetera, che Agnelli torni, ci sta; che la Superlega parta, pure; su Guardiola, credo poco anche io'.

Uno scenario ottimistico ma non impossibile da palesarsi anche per quanto concerne il progetto Superlega, il tutto dopo che il Ceo di A22, società promotrice della nuova competizione europea, ne ha presentato caratteristiche e principi fondanti.

Per quanto riguarda Guardiola sembra una possibilità difficilmente realizzabile anche per l'alto ingaggio percepito dal tecnico del Manchester City.

I nomi per il dopo Allegri: ci sono Zidane, Conte e Tudor

Intanto si parla del possibile esonero di Allegri a fine stagione e dell'arrivo di un nuovo tecnico. Fra i papabili ci sarebbero Zinedine Zidane, attualmente senza società, Antonio Conte, che è in scadenza di contratto con il Tottenham e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese e Igor Tudor, che sta facendo un lavoro importante nell'Olympique Marsiglia in questa stagione. Per Tudor sarebbe un ritorno essendo già stato allenatore in seconda di Andrea Pirlo proprio alla Juventus.