La Juventus prima di fare qualsiasi valutazione in vista del prossimo Calciomercato estivo dovrà comprendere come si concluderà questa e stagione e in particolare se riuscirà a qualificarsi o meno alle competizioni europee. Nonostante questa incognita varie indiscrezioni confermano la volontà dei bianconeri di rinforzare la rosa e, in tal senso, in casa Juve resta sempre di moda il nome di Sergej Milinkovic-Savic [VIDEO], in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024.

A tal riguardo il quotidiano Il Messaggero parla del recente trasferimento in prestito di Luca Pellegrini nella società di Lotito come di una sorta di 'anticipo' per l'acquisto nel calciomercato estivo del centrocampista serbo da parte del club bianconero.

Pellegrini possibile 'anticipo' per l'acquisto di Milinkovic- Savic a giugno

La Juventus ha recentemente ceduto Luca Pellegrini alla Lazio, un'operazione che potrebbe essere stata fatta anche in previsione di un possibile approdo a Torino nel calciomercato estivo di Sergej Milinkovic Savic. Il terzino sinistro che è stato prelevato dai biancocelesti in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, dopo la prima parte di stagione in prestito all'Eintracht Francoforte. In questi mesi la Lazio dovrà quindi valutare le prestazioni di Pellegrini, prima di decidere se riscattare il suo cartellino per il trasferimento definitivo.

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista soprattutto in previsione della possibile partenza di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale.

La valutazione di mercato di Milinkovic-Savic attualmente è di circa 60 milioni di euro, ma a giugno - quando sarà a un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la Lazio - potrebbe muoversi anche 40 milioni di euro. A questi - appunto secondo la ricostruzione del quotidiano romano - si dovrebbero togliere i 15 milioni di euro del cartellino di Pellegrini, che potrebbe quindi rappresentare una sorta di 'anticipo' da parte della Juventus in previsione di una trattativa per l'approdo a Torino di Milinkovic-Savic.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà fare varie valutazioni di calcio mercato al termine della stagione. Diversi giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero, qualora non dovessero prolungare il proprio contratto in scadenza a fine giugno: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Potrebbe inoltre lasciare la Juve anche Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.