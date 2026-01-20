La Juventus, domani 21 gennaio, sarà in campo per affrontare il Benfica.Spalletti ritroverà dal primo minuto Thuram che contro il Cagliari aveva riposato. Il francese agirà di nuovo in mezzo al campo. Per il resto non ci saranno grosse novità e Miretti verrà riproposto sulla trequarti con Conceicao, inizialmente, in panchina. Il portoghese ha l’esigenza di essere gestito visto che ha avuto due piccoli stop ravvicinati. Perciò Spalletti preferisce inserirlo a gara in corso. Per il resto la formazione della Juventus sarà quella vista nelle ultime uscite di campionato con David a guidare l’attacco, di certo la squadra avrà grande voglia di rivalsa dopo il ko, immeritato, nel match contro il Cagliari.

Le scelte di Spalletti

La Juventus si avvicinerà alla sfida contro il Benfica con grande concentrazione e con le idee piuttosto chiare sul piano tattico. La squadra si ritroverà, nella mattinata di domani, alla Continassa per curare gli ultimi dettagli, consapevole dell’importanza dell’appuntamento e della necessità di offrire una prestazione solida sotto ogni aspetto. Luciano Spalletti sembra orientato a confermare l’impianto di gioco già visto nelle ultime uscite, puntando ancora sul 4-2-3-1 come sistema di riferimento.

Tra i pali tornerà Di Gregorio resta il punto fermo e guiderà il reparto arretrato con la consueta attenzione. Davanti a lui si profila una linea difensiva a quattro ben strutturata, con Kalulu e Cambiaso chiamati a presidiare le fasce, mentre al centro Bremer e Kelly avranno il compito di garantire fisicità e copertura contro le iniziative offensive avversarie.

Un reparto che dovrà essere compatto e aggressivo, soprattutto nelle fasi di non possesso.

In mezzo al campo è previsto il ritorno di Thuram dal primo minuto. Il francese affiancherà Locatelli, formando una coppia chiamata a dare equilibrio alla squadra e a gestire i ritmi della gara. Davanti a loro si apre il principale nodo di formazione: sulla trequarti resta vivo il ballottaggio tra Miretti e Conceicao. Il portoghese è rientrato recentemente e rappresenta un’opzione offensiva importante, ma al momento Miretti appare leggermente favorito per partire dall’inizio.

A completare la linea dei tre agiranno McKennie e Yildiz, elementi fondamentali per dinamismo, inserimenti e qualità tra le linee.

In attacco, invece, non sono attese variazioni: David sarà ancora il riferimento offensivo, chiamato a finalizzare il lavoro della squadra e a mettere in difficoltà la difesa del Benfica. La Juventus punta sulla continuità per affrontare una gara che può dire molto sul percorso stagionale.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

Le parole di Spalletti e Thuram

Alla vigilia del match contro il Benfica, Khéphren Thuram, in conferenza stampa, ha sottolineato di essere migliorato da quando è arrivato Luciano Spalletti: “Il mio modo di giocare è un po' cambiato. Poi il mister e lo staff mi stanno facendo capire che posso fare gol ed essere importante per la squadra”.

Il francese ha poi sottolineato che la Juventus dovrà vincere contro il Benfica: “È una partita importante e alla Juventus giochi sempre per vincere”. Anche Spalletti ha parlato in conferenza stampa e ha rivelato cosa vuole vedere dalla sua squadra: “Io mi aspetto che i calciatori siano pronti e che possano esprimersi con le loro qualità". Infine, il tecnico di Certaldo si è soffermato sul tema mercato: “Io faccio un altro mestiere, ho accettato questa Juve e non mi aspetto niente”.