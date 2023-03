Secondo l'avvocato Gigi Marengo, che nelle scorse ore ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Calciomercato.it, la Juventus potrebbe rischiare la retrocessione in Serie B per il caso legato alla manovra stipendi.

L'opinione dell'avvocato Gigi Marengo sulla penalizzazione

Secondo l'avvocato la situazione della Juventus sarebbe ancora da definire, ma in attesa dei giudizi ufficiali ha voluto esprimere varie considerazioni sulla situazione attuale del club bianconero legata alla penalizzazione subita.

Ormai oltre un mese fa la Corte Federale d'Appello ha condannato la Juventus a scontare 15 punti di penalizzazione per la situazione legata al caso plusvalenze; secondo l'avvocato Gigi Marengo: "La penalizzazione subita dal club bianconero potrebbe non essere legittima perché non si potrebbe penalizzare una squadra durante il campionato ancora in corso, dato che si andrebbe ad alterare nettamente la classifica e dunque di fatto anche il campionato".

Nelle prossime ore la Juventus presenterà ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per cercare di riottenere i punti persi in classifica, mentre intanto sono attesi i primi risvolti per quanto riguarda il filone di inchiesta legato alla manovra stipendi.

L'opinione dell'avvocato Marengo sulla possibile retrocessione della Juventus

Durante la sua intervista, in onda sul canale di Calciomercato.it TvPlay su Twitch, l'avvocato Gigi Marengo ha voluto esprimere la propria opinione per quanto riguarda anche la possibile penalizzazione che potrebbe arrivare sulla manovra stipendi della Juventus.

Sulla situazione l'avvocato Marengo ha sottolineato che "la parte complessa potrebbe dover ancora arrivare, e potrebbe giungere con il caso del processo sugli stipendi della società bianconera".

Poi ha aggiunto: "non ho certo in mano i fascicoli dell'inchiesta, ma sembrerebbe che senza quella manovra il bilancio del patrimonio sarebbe stato negativo e dunque questo avrebbe pregiudicato l'iscrizione al campionato".

L'opinione sulla possibile sanzione alla società bianconera è netta, secondo l'avvocato Marengo: "Sono convinto che il prossimo anno la Juventus giocherà in Serie B".

Marengo ha concluso evidenziando che "la Juventus inoltre è quotata in borsa, e questo può creare ulteriori reati gravi, come una falsa comunicazione sui mercati, si può trovare mezzo codice penale all'interno di questa situazione, che riguarda il signor Agnelli e i suoi collaboratori. Per la situazione sportiva sembrerebbe che quell'escamotage sia servito per iscriversi al campionato e se questo venisse confermato, scatterebbe una sanzione automatica che potrebbe andare dalla retrocessione alla radiazione".