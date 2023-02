Nell'intervista prima della partita di semifinale di Coppa Italia tra Inter ed Atalanta, il direttore sportivo dell'Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato un'intervista molto precisa nella quale ha voluto parlare della situazione di Milan Skriniar e del suo addio ai colori nerazzurri a fine stagione, sottolineando che il calcio di oggi è "lontano dai sentimenti e dai valori dei tifosi".

L'intervista a Giuseppe Marotta

Ai microfoni di Mediaset, l'amministratore delegato dell'Inter ha espresso un giudizio molto positivo sulla corsa stagionale della sua squadra: "dobbiamo provare a difendere la Coppa vinta lo scorso anno, siamo in corsa su tre fronti, noi vogliamo essere protagonisti in tutto".

Giuseppe Marotta ha poi sottolineato come la competizione di Coppa sia un obiettivo importante per il club, ringraziando i tifosi per il grande sostegno e per i numeri delle presenze allo Stadio: "Onoreremo la partita ed il pubblico nel migliore dei modi"

Il ritorno di Lukaku come titolare

Il direttore sportivo nerazzurro ha evidenziato come il rientro di Romelu Lukaku sia fondamentale per rinforzare la squadra e puntare a nuovi trofei in stagione: "Lukaku non è ancora al massimo ma la sua motivazione ci trascinerà, presto tornerà il giocatore che tutti conosciamo".

Il rientro di Lukaku è stato molto apprezzato anche dai tifosi, con cori a supporto durante tutta la partita, mentre non si sono sentiti cori contro Milan Skriniar, ma solamente uno striscione evocativo con scritto "L'Inter merita rispetto".

Anche Giuseppe Marotta ha voluto esprimersi sulla vicenda Skriniar, rispondendo alla domanda del giornalista ha voluto proporre un ragionamento più ampio, parlando del calcio moderno e degli ormai inevitabili trasferimenti impronosticabili.

L'opinione di Giuseppe Marotta su Milan Skriniar

Il Paris Saint Germain non ha rilanciato nell'ultimo giorno di mercato e dunque Skriniar terminerà la stagione nell'Inter per poi trasferirsi a Parigi a giugno; Marotta ha voluto parlare dell'addio del centrale slovacco, sottolineando come ''Ormai bisogna abituarsi a questi trasferimenti, non è possibile immaginare una bandiera per un club nel calcio di oggi".

Per Giuseppe Marotta questo calcio è "Troppo lontano dai sentimenti e dai valori dei tifosi, ma è comunque fatto da professionisti" e parlando della decisione di Skriniar di lasciare il club senza rinnovare ha detto "Milan ha fatto la sua scelta e noi la rispettiamo e sono sicuro che rispetterà il contratto e che in queste partite che mancano a fine stagione dimostrerà la sua serietà in campo"

Skriniar dovrebbe tornare titolare al centro della difesa nella prossima partita di campionato nel derby contro il Milan di domenica 5 febbraio.