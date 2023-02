In estate potrebbe scatenarsi un derby di mercato tra le due squadre milanesi per il terzino sinistro del Fulham Antonee Robinson; il giocatore interesserebbe ad entrambe che vorrebbero rinforzarsi nel settore difensivo.

L'Inter sul profilo di Antonee Robinson

La dirigenza nerazzurra starebbe seguendo il talento del Fulham da diversi mesi, ma non avrebbe ancora concretizzato un'offerta perchè sulla fascia sinistra Dimarco sta svolgendo un campionato di livello e Gosens sembrerebbe in ripresa anche se sarebbe stato proposto in uno scambio per Spinazzola della Roma.

L'Inter pertanto pur seguendo da tempo il giocatore, vorrebbe attendere il termine della stagione prima di mostrare la sua proposta economica al Fulham, che però nel frattempo potrebbe cedere il terzino sinistro al Manchester City, che ultimamente si è interessato al giocatore.

I numerosi problemi extracalcistici della squadra inglese però potrebbero frenare la sua esuberanza sul prossimo mercato estivo e lasciare spazio d'azione per altri club; l'Inter attende alla finestra pronta a sfruttare un'eventuale occasione.

L'interesse del Milan sul terzino del Fulham

Il terzino sinistro classe 1997 sarebbe dovuto già trasferirsi al Milan nell'inverno del 2020, quando era tutto pronto per un suo passaggio in prestito ai rossoneri; purtroppo le visite mediche di controllo hanno riscontrato un problema cardiaco al giocatore e ciò ha impedito il trasferimento a Milano.

Nel giugno 2020 il giocatore si è sottoposto ad intervento chirurgico e dopo la riabilitazione ha ottenuto nuovamente il permesso dai medici per l'attività agonistica.

In quel periodo il ragazzo era un prospetto interessante ma ancora poco conosciuto a livello internazionale mentre oggi è un giocatore di livello richiesto da molti club e questo potrebbe complicare le trattative per un suo trasferimento in Italia; la dirigenza rossonera potrebbe però effettuare una proposta per il calciatore nella prossima estate.

Il prezzo del cartellino del giocatore

Il terzino sinistro del Fulham è valutato circa 39 milioni di euro, considerati eccessivi per le casse dei club italiani; l'Inter starebbe riflettendo sull'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica per andare incontro alle richieste economiche del club inglese.

In Premier League piacerebbe molto il centrocampista del Monza Stefano Sensi, ancora di proprietà dell'Inter; anche gli attaccanti Mulattieri (oggi in prestito al Frosinone in Serie B) e Satriano sono profili che in Inghilterra potrebbero piacere molto.

L'Inter pertanto potrebbe inserire uno dei suoi baby talenti per provare ad arrivare al cartellino del difensore Antonee Robinson.