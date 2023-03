La Juventus, in questi mesi, ha dovuto fare i conti con le situazioni extracalcistiche che in parte hanno condizionato anche la squadra. Lo scorso 20 gennaio i ragazzi di Massimiliano Allegri si sono visti togliere 15 punti in classifica a causa della questione plusvalenze ma si attende l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Adesso, però, la squadra sta risalendo la china e la Juventus può arrivare in Champions League anche con la penalizzazione. Della difficile situazione che sta vivendo il club bianconero ne ha parlato Federico Bernardeschi a TLN Soccer: " La Juve ha un dna, un carattere particolare e non è facile da buttare giù", ha detto l'ex calciatore bianconero.

Bernardeschi elogia i giocatori della Juventus

Federico Bernardeschi, la scorsa estate, ha lasciato la Juventus per andare a Toronto ma il suo legame con il club bianconero è ancora molto forte. L'esterno classe 94 qualche mese fa è stato anche alla Continassa per trovare gli ex compagni e Massimiliano Allegri.

Bernardeschi ha parlato anche di come la Juventus sta affrontando questi mesi così complicati: "Non se lo meritavano sicuramente, soprattutto i giocatori, gli uomini dentro lo spogliatoio, la società e i tifosi". Le questioni extracalcistiche hanno di riflesso colpito inevitabilmente anche la squadra come ha spiegato lo stesso Bernardeschi: "Un campionato strano per la Juventus, perchè ha dovuto sopportare tante vicissitudini - ha detto l'ex giocatore bianconero ai microfoni di TLN Soccer - e questa è stata una bella mazzata per la squadra".

Adesso, però, la Vecchia Signora è reduce da un periodo ricco di soddisfazioni e nel mese di aprile i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno impegnati su tutti i fronti: Campionato, Coppa Italia e Europa League.

Proprio di quello che potrà fare la Juventus nei prossimi mesi ne ha parlato anche Federico Bernardeschi: "Le risposte le sta dando e continuerà a darle fino alla fine, quello che è sicuro è che la Juve darà del filo da torcere a tutti'.

Allegri ritrova Milik e Miretti

La Juventus ha incassato le parole di elogio da parte del suo ex giocatore Federico Bernardeschi, ma adesso la squadra è chiamata ad un periodo piuttosto impegnativo. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi sono attesi da grandi sfide e per questo motivo il tecnico livornese ha bisogno di avere tutta la rosa a disposizione.

L'intento della Juventus è quello di consegnare quasi tutti gli infortunati al suo allenatore per la gara contro il Verona. In particolare per il match del 1 aprile Arek Milik e Fabio Miretti dovrebbero essere a disposizione della Juventus. Mentre Paul Pogba sarà ancora assente e punterebbe la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter del 4 aprile.