La Juventus dopo una prima parte di stagione difficile dovuta anche ad infortuni pesanti sembra aver ritrovato una forma ideale che l'ha portata a recuperare punti alle prime in classifica oltre a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia e ai quarti di finale di Europa League. Nonostante la penalizzazione di 15 punti la squadra è in lotta per la qualificazione alla Champions League, merito della crescita di alcuni giocatori come Rabiot e Kostic. Dell'argomento ha parlato Antonio Cabrini in una recente intervista a Calciomercato.it.

L'ex giocatore bianconero ha spiegato come il futuro professionale di Adrien Rabiot dipenderà evidentemente dalla stagione bianconera ma anche delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juve.

Ha poi elogiato Kostic sottolineando come si tratti di uno dei migliori acquisti della società bianconera.

L'ex giocatore Cabrini ha parlato di Rabiot e di Pogba

'Rabiot è esploso nell’arco di questa stagione e avrà altri club importanti che lo vorranno tra le proprie file. Questo è scontato, sta facendo una grande annata'.

Queste le dichiarazioni di Antonio Cabrini sul centrocampista francese. L'ex giocatore a calciomercato.it ha aggiunto: 'Discorso Juve difficile da fare, bisognerà vedere come andranno a finire problemi societari'. Ha poi parlato di Pogba, che in questa stagione ha disputato appena 35 minuti a causa degli infortuni. Sul centrocampista francese ha aggiunto: 'Una squadra come la Juve non può permettersi di tenere in rosa un giocatore come Pogba, fuori per tuta la stagione'.

Il francese è attualmente infortunato e potrebbe rientrare per fine aprile.

Filip Kostic uno dei migliori acquisti della Juventus del calciomercato estivo

L'ex giocatore della Juventus Cabrini ha voluto elogiare Filip Kostic, acquistato la scorsa estate dall'Eintracht Francoforte per circa 12 milioni di euro, definendolo come uno dei migliori rinforzi della società bianconera nel calciomercato estivo.

Ha aggiunto: 'Inizialmente ha faticato ma poi quando è diventato titolare è migliorato, ha qualità importanti'. Sulla decisione di Mancini di non convocare con la nazionale italiana Manuel Locatelli Cabrini ha dichiarato che probabilmente il commissario tecnico ha voluto dare a giocatori che in questo momento sono più in forma dell'ex Sassuolo.

C'è da dire però che il centrocampista Manuel Locatelli è stato uno dei migliori in campo nella vittoria della Juventus contro l'Inter, è stato lo stesso giocatore a dichiarare che è dispiaciuto dal fatto che il commissario tecnico Roberto Mancini non l'abbia convocato ma ha aggiunto che lavorerà per riconquistare quanto prima la nazionale italiana.