La Juventus sta lavorando per definire il mercato da portare avanti durante l'estate. Tante le esigenze della società bianconera, dalle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno, ai possibili rinforzi che potrebbero riguardare soprattutto il settore difensivo. Si parla però anche di cessioni, con Leandro Paredes che potrebbe ritornare al Paris Saint Germain. Negli ultimi giorni si sta parlando anche di Moise Kean, che la società bianconera avrebbe già riscattato a titolo definitivo dall'Everton avendo utilizzato l'obbligo di acquisto del cartellino.

Per la punta bianconera però si parla anche di una possibile cessione durante il Calciomercato estivo. Secondo la stampa turca, sul giocatore ci sarebbe il Galatasaray, che starebbe lavorando all'acquisto di una punta considerando che Mauro Icardi potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain essendo in prestito dalla società francese. Kean potrebbe raggiungere il suo amico Zaniolo, con l'argentino invece che potrebbe diventare un rinforzo per la società bianconera.

Kean potrebbe trasferirsi al Galatasaray

Secondo il giornalista sportivo turco Enes Cevahirci, il Galatasaray starebbe valutando l'acquisto di Moise Kean per il calciomercato estivo. La punta della Juventus sarebbe considerato il sostituto ideale di Mauro Icardi, che difficilmente rimarrà nella società turca essendo in prestito dal Paris Saint Germain.

Kean al Galatasaray ritroverebbe il suo amico Zaniolo, con il quale ha condiviso diverse esperienze professionali nelle giovanili della Nazionale italiana. Se così fosse la Juventus potrebbe anche decidere di acquistare Mauro Icardi, che è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2024 e potrebbe trasferirsi a prezzo agevolato nella società bianconera.

Il problema è rappresentato dall'ingaggio dell'argentino, che guadagna circa 10 milioni di euro a stagione. In questa stagione fino ad adesso Mauro Icardi ha disputato 14 match nel campionato turco segnando 9 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere un match di Coppa della Turchia. Un rendimento importante che sta contribuendo evidentemente alla buona stagione del Galatasaray, attualmente primo in classifica a +6 sul Fenerbahce che però ha una partita in meno rispetto ai primi in classifica del campionato turco.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare la difesa, come detto. Potrebbero arrivare un centrale e due terzini, uno per la fascia sinistra ed uno per la fascia destra. Piacciono Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno, e Carlos Augusto del Monza, valutato circa 20 milioni di euro. Più o meno il prezzo di mercato di Emil Holm, che potrebbe rinforzare la fascia destra dopo che nello Spezia sta dimostrando di essere un giocatore decisivo.