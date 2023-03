La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro l'Inter che consolida i bianconeri al settimo posto in classifica a -7 dal quarto posto che significherebbe partecipazione alla Champions League nella stagione 2023-2024. Una distanza inaspettata fino a due mesi fa, quando è stata ufficializzata la penalizzazione di 15 punti. Come confermato prima di Inter-Juventus da Francesco Calvo la società bianconera attende l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni previsto il 19 aprile. Possibile l'annullamento della penalizzazione ma anche la conferma o il rimando alla Corte Federale d'Appello, che in tal caso dovrà ridefinire la sanzione.

Il direttore tecnico della società bianconera ha voluto parlare anche del futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno, in particolar modo di Adrien Rabiot e di Angel Di Maria. Calvo ha spiegato come la dirigenza parli insieme ai giocatori ma si aspetterà l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni prima di decidere insieme il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno.

Il direttore tecnico della Juventus Calvo ha parlato del futuro professionale di Di Maria e Rabiot

'Con Angel Di Maria, così come con tutti gli altri calciatori, parliamo costantemente del loro futuro professionale, ma lo facciamo dietro le quinte. Abbiamo una stagione lunga, sia dal punto di vista sportiva che dietro sportivo.

Ci prendiamo il nostro tempo: quando avremo qualcosa da annunciare, lo annunceremo'. Queste le dichiarazioni di Francesco Calvo prima di Inter-Juventus. Il direttore tecnico della società bianconera ha parlato con Adrien Rabiot: 'Sul suo futuro professionale stiamo ragionando insieme, ci sono tante incognite sul futuro della Juve, aspettiamo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni previsto il 19 aprile'.

Parole che lasciano intendere come un'eventuale conferma del centrocampista francese potrebbe dipendere dalla partecipazione in Champions League della Juventus per la stagione 2023-2024.

Le indiscrezioni di mercato su Di Maria e Rabiot

Arrivano conferme importanti da parte di diversi giornali sportivi riguardo la possibile permanenza di Angel Di Maria nella stagione 2023-2024 anche senza partecipazione alla Champions League nella stagione 2023-2024.

Di certo anche se la Juventus non dovesse ottenere i 15 punti di penalizzazione dovuti al caso plusvalenze ha ancora possibilità di qualificarsi alla competizione europea. Attualmente è a -7 dal quarto posto a 11 giornate dalla fine del campionato. Per quanto riguarda invece Rabiot si parla di una possibile offerta della società bianconera con ingaggio a circa 7,5 milioni di euro a stagione (più o meno quello che guadagna adesso) con bonus alla firma di circa 10 milioni di euro.