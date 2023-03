L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa della prossima stagione. Con il Chelsea si potrebbe intavolare uno scambio alla pari che riguarderebbe Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, mentre Hakan Calhanoglu sarebbe finito nel mirino di squadre come Newcastle e Leeds. Sempre per il centrocampo interesserebbe Leandro Paredes che dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain poichè non dovrebbe essere riscattato dalla Juventus. Se dovesse partire Denzel Dumfries piacerebbe Holm dello Spezia mentre il jolly per la prossima squadra potrebbe essere Emre Can del Borussia Dortmund.

Ancora affari tra Inter e Chelsea

Le ottime risposte di Calhanoglu come regista e le buone potenzialità di Asllani potrebbero indurre l'Inter a cedere Marcelo Brozovic. Sulle tracce del croato sarebbe finito anche il Chelsea che potrebbe decidere di mettere sul piatto uno scambio alla pari con Romelu Lukaku. Il belga è in prestito alla Pinetina ma vorrebbe restare per giocarsi le sue carte. L'Inter, però, preferirebbe condurre due trattative slegate e far cassa con l'addio del centrocampista che avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro.

La Premier League su Calhanoglu

Hakan Calhanoglu si sta mettendo in evidenza per le ottime prestazioni e per la polivalenza che dimostra di avere nel centrocampo nerazzurro.

A giugno potrebbe scattare un'asta tra Newcastle e Leeds per assicurarsene le prestazioni. Il turco è stato ingaggiato dopo essersi svincolato dal Milan e potrebbe garantire una netta plusvalenza alle casse nerazzurre. In realtà, i dirigenti meneghini starebbero lavorando per il rinnovo ma in caso di offerta allettante potrebbero sedersi a tavolino.

Il cartellino varrebbe circa 50 milioni di euro.

L'Inter valuta Paredes, Emre Can e Holm

In uscita da Milano potrebbe esserci anche Denzel Dumfries che avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. Piacerebbe a Manchester United e Chelsea. In caso di addio, l'Inter potrebbe intavolare una trattativa con lo Spezia per Emil Holm che interesserebbe anche alla Juventus.

Il terzino dei liguri avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Giuseppe Marotta starebbe pensando di riportare in Italia Emre Can. Dopo l'esperienza vissuta alla Juventus, il tedesco potrebbe lasciare il Borussia Dortmund, club con il quale è legato fino al 2024. Interesserebbe perché può giocare da difensore ma anche da centrocampista. L'Inter potrebbe poi sondare anche Leandro Paredes che non dovrebbe essere riscattato dalla Juventus. L'argentino fare, così, ritorno al Paris Saint Germain che potrebbe decidere di girarlo ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto.