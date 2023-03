Siamo ancora nel mese di marzo ma, in casa Juventus, non mancano le indiscrezioni sul prossimo Calciomercato estivo.

Secondo alcune recenti indiscrezioni Federico Chiesa avrebbe attirato l'interesse di diverse società, fra cui anche il Barcellona, come scrive tuttomercatoweb.com il tecnico della squadra spagnola Xavi vorrebbe il giocatore bianconero per rinforzare il settore avanzato, anche in considerazione di una possibile partenza di Ferran Torres.

Possibile offerta del Barcellona per Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di tuttomercatoweb.com il Barcellona starebbe seguendo Federico Chiesa.

Il centrocampista offensivo della Juventus piace a Xavi, che lo schiererebbe nel proprio tridente offensivo.

Quella attuale è stata finora una stagione difficile per Chiesa, condizionata evidentemente dall'infortunio al ginocchio che aveva subito a gennaio 2022. Il suo è stato un recupero lento con inevitabili ricadute muscolari in questa stagione, normali per chi arriva da un infortunio del genere.

Allegri spera di poter contare su un Chiesa in forma ideale in questo finale di stagione. Fino ad adesso ha disputato 17 presenze (nella maggior parte dei casi entrando dalla panchina) segnando due gol e fornendo quattro assist decisivi.

Pare difficile pensare a una sua cessione anche perché la Juventus lo considera un punto di riferimento per il presente e per il futuro.

Se però dovesse arrivare un'offerta vicina agli 80 milioni di euro la società bianconera potrebbe anche prenderla in considerazione.

Stessa valutazione potrebbe essere fatta se alcune società decidessero di presentarsi con 100 milioni di euro per Dusan Vlahovic: più o meno è quella infatti la valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera per l'ex Fiorentina, arrivato a Torino nel mercato di gennaio 2022 per circa 75 milioni di euro.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus nella stagione 2023-2024 dovrebbe ripartire da Dusan Vlahovic, Federico Chiesa ma anche da Angel Di Maria. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano infatti di un possibile prolungamento di contratto dell'argentino, anche qualora la squadra bianconera non dovesse qualificarsi alle competizioni europee. Potrebbero prolungare la propria intesa contrattuale anche il laterale brasiliano Alex Sandro, così come il centrocampista francese Adrien Rabiot.