Nella giornata di mercoledì 1 marzo 2023 la società FC Internazionale Milano ha annunciato ufficialmente il suo nuovo accordo commerciale con Recrowd, piattaforma di crowdfunding nell'area immobiliare, che diviene Official Crowdfunding Partner dell'Inter fino alla stagione 2024/2025.

L'annuncio dell'accordo ufficiale con Recrowd

L'Inter ha annunciato di aver siglato l'accordo di partnership con Recrowd, che nel 2022 si è classificata come prima piattaforma in Italia di crowdfunding per il settore immobiliare a livello di capitali raccolti, che diviene così Official Crowdfunding Partner, con l'obiettivo dichiarato di estendere i valori dei brand oltre i confini nazionali.

L'accordo stipulata va ad unire in una importante collaborazione due eccellenze del Made in Italy lombardo, con spirito innovativo e desiderio di imporsi come leader dei rispettivi settori; la nuova partnership con l’Inter permetterebbe all'azienda Recrowd di poter lavorare insieme all’ampia fanbase che segue il club nerazzurro e soprattutto sulla grande visibilità offerta dal marchi dell'Inter nel far avvicinare i tifosi al mondo degli investimenti immobiliari innovativi gestiti attraverso il crowdfunding online.

La dichiarazione di Antonello dell'Inter sull'accordo

Il CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello ha dichiarato, ai margini dell'accordo, che la collaborazione porterà enormi vantaggi strategici ai due marchi: “È un momento felice questo dell'annuncio di Recrowd come nostro nuovo official partner; siamo lieti di poter legarci ad un marchio che è leader in un settore innovativo come quello del crowdfunding immobiliare".

Antonello ha continuato aggiungendo che "nell'ambito digitale l'’innovazione è un pilastro nella strategia di crescita dell'Inter e per questo siamo estremamente contenti di rivedere nel nostro partner i nostri stessi valori e principi”.

Il commento di Recrowd sull'accordo con la società nerazzurra

Parlando dell'accordo con l'Inter, il CEO e Co-Founder di Recrowd Gianluca De Simone ha commentato: “Siamo profondamente contenti di questo accordo: noi crediamo profondamente nei valori che si possono trasmettere verso la società attraverso lo sport, ed in particolare grazie al calcio".

De Simone ha concluso sottolineando che "Questi valori non si limitano solamente al campo ma spesso raggiungono la quotidianità: il nostro accordo punterà principalmente sul condividere con milioni di tifosi nerazzurri la possibilità di partecipare a interventi di riqualificazione sul territorio grazia la crowdfunding innovativo della nostra piattaforma".