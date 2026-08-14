Il mercato dei portieri della Juventus continua a vivere una fase di grande movimento dopo il no del PSG al prestito secco di Zion Suzuki. Tra i profili attenzionati sarebbe comparso anche Orlando Gill, estremo difensore paraguaiano del San Lorenzo. In casa Inter, invece, proseguono i contatti con il Liverpool per Curtis Jones, con la percentuale sulla futura rivendita che potrebbe diventare la chiave della trattativa. Fiorentina e Atalanta, infine, avrebbero individuato un obiettivo comune in Rav van den Berg del Colonia.

Juventus, contatto per Gill: la lista dei portieri resta lunghissima

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe parlato con l'agente di Orlando Gill meno di una settimana fa. Il portiere paraguaiano del San Lorenzo sarebbe infatti finito nella lista degli estremi difensori monitorati dalla dirigenza bianconera per il ruolo di titolare nella prossima stagione, soprattutto dopo la chiusura del PSG all'ipotesi di concedere Suzuki in prestito secco.

Il contatto, almeno per il momento, non avrebbe però avuto un seguito concreto. La Juventus starebbe continuando a valutare numerose alternative prima di prendere una decisione definitiva.

La lista comprende profili differenti per caratteristiche, costi ed esperienza, con Guglielmo Vicario ancora tra le opzioni e Emiliano Martinez che potrebbe addirittura tornare d'attualità. Per l'argentino dell'Aston Villa, in particolare, non sarebbe da escludere uno scenario clamoroso legato a Jonathan David.

Inter, Jones a 35 milioni: il Liverpool chiede una percentuale

Anche l'Inter continua a lavorare per consegnare a Cristian Chivu il centrocampista richiesto dal tecnico. Il nome in cima alle valutazioni nerazzurre sarebbe quello di Curtis Jones, con la società milanese che avrebbe intensificato i contatti con il Liverpool per provare a raggiungere rapidamente un'intesa. L'operazione potrebbe essere impostata sulla base di una cifra vicina ai 35 milioni di euro, ma nelle ultime ore sarebbe emerso un dettaglio destinato a incidere sulla trattativa.

Il Liverpool vorrebbe infatti inserire una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista inglese. Una richiesta che, se accettata dall'Inter, potrebbe permettere di superare gli ultimi ostacoli e dare l'accelerata definitiva all'affare.

Sullo sfondo, intanto, si registra un altro duello di mercato tutto italiano: secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, Fiorentina e Atalanta avrebbero messo gli occhi su Rav van den Berg, stopper olandese di 22 anni attualmente al Colonia. Il difensore avrebbe attirato anche l'interesse della Premier League e la sua valutazione si aggirerebbe oggi intorno ai 10 milioni di euro.