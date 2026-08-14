Le ultime settimane di calciomercato possono riservare sorprese e opportunità inattese. Tra i nomi che nelle ultime ore hanno iniziato a circolare con maggiore insistenza in Serie A c'è quello di Bruno Fernandes, centrocampista portoghese del Manchester United.

Secondo quanto riportato da Simon Stone della BBC, sul giocatore, oltre al Galatasaray, avrebbero messo gli occhi anche Juventus e Milan. In particolare, in rossonero Fernandes potrebbe ritrovare Ruben Amorim, già suo allenatore ai tempi dello Sporting. Al momento, però, non risultano trattative concrete già avviate.

La Roma continua a spingere per Luis Henrique, esterno di proprietà dell'Inter diventato uno degli obiettivi principali del nuovo progetto giallorosso guidato da Gian Piero Gasperini. La società capitolina è al lavoro per regalare al tecnico un altro rinforzo in vista dell'inizio della nuova stagione.

Bruno Fernandes, Juventus e Milan sulle tracce del portoghese

Il centrocampista classe 1994 ha un contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2027, con un'opzione che potrebbe estenderlo automaticamente fino al 2028. Il suo futuro resta quindi da definire, soprattutto considerando che non è ancora arrivato un accordo per il rinnovo.

Cresciuto calcisticamente in Portogallo, Fernandes ha iniziato la sua carriera professionistica con il Novara, prima di trasferirsi all'Udinese e successivamente alla Sampdoria, maturando così una prima importante esperienza in Serie A.

Nel 2017 è tornato in patria con lo Sporting CP, dove si è consacrato come uno dei migliori centrocampisti offensivi del campionato portoghese. Nel gennaio 2020 il trasferimento al Manchester United, con cui ha raggiunto la definitiva consacrazione internazionale, diventando uno dei leader tecnici della squadra. Parallelamente, è diventato un punto fermo anche della nazionale portoghese.

Roma, sempre più vicino Luis Henrique dell'Inter

I contatti con l'Inter si sono intensificati nelle ultime ore e le parti sembrano sempre più vicine a trovare un'intesa definitiva. La trattativa potrebbe infatti entrare nella fase decisiva a breve, con i giallorossi intenzionati a chiudere l'operazione.

Classe 2000, Luis Henrique è un esterno offensivo brasiliano cresciuto nel Botafogo, dove ha mosso i primi passi nel calcio professionistico.

Nel 2020 è arrivato in Europa, trasferendosi al Marsiglia, esperienza intervallata dal ritorno in Brasile con il Botafogo. Tornato in Francia, ha trovato maggiore continuità e si è affermato come giocatore dinamico e versatile, capace di agire su entrambe le fasce. Nel 2025 è passato all'Inter, con cui ha iniziato la sua esperienza nel calcio italiano. La sua velocità, la capacità di attaccare gli spazi e la duttilità tattica lo rendono un profilo particolarmente interessante per il gioco di Gasperini.