La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficile della sua storia recente. Le vicende giudiziarie che la stanno riguardando condizionano anche la stagione calcistica, se consideriamo che il caso plusvalenze ha portato a -15 punti di penalizzazione, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Pesa anche la manovra stipendi, altra vicenda giudiziaria che porterebbe altre sanzioni. Situazioni che potrebbero pesare anche sul futuro professionale di diversi giocatori, fra questi Angel Di Maria. L'argentino in questa seconda parte di stagione sta dimostrando la sua importanza ed è risultato decisivo nella qualificazione agli ottavi di finale di Europa League nel match di ritorno contro il Nantes.

Il giocatore si troverebbe bene nella Juventus a Torino e secondo Calciomercato.com gradirebbe un'eventuale permanenza nella società bianconera nella stagione 2023-2024.

Di Maria gradirebbe la permanenza alla Juventus anche nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore Angel Di Maria avrebbe confidato ai suoi compagni che non gli dispiacerebbe rimanere a Torino anche nella stagione 2023-2024. L'argentino si è ambientato molto bene non solo nella società bianconera ma anche a Torino insieme alla famiglia, come dimostrano anche alcuni scatti fotografici del giocatore sui suoi social.

L'argentino in una recente intervista a Espn aveva dichiarato che vorrebbe rimanere nel calcio europeo nella stagione 2023-2024 anche perché spera nella convocazione alla Coppa America del 2024 con la nazionale argentina

Il giocatore alla Juventus si trova molto bene, per questo valuterebbe almeno un'altra stagione a Torino.

Molto dipenderà dall'evoluzione delle vicende giudiziarie che riguardano la società bianconera e di conseguenza dall'eventuale qualificazione della Juventus alla Champions League. Di recente il dirigente Gianluca Pessotto dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League ha dichiarato che la società spera in una permanenza a Torino e che un'eventuale vittoria in Europa League e/o in Coppa Italia potrebbe agevolare il prolungamento di contratto del giocatore.

in tal caso sarebbe posticipato il suo rientro nel campionato argentino.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe confermare per un'altra stagione Alex Sandro. Difficile invece la permanenza di Juan Cuadrado, per quanto riguarda invece Carlo Pinsoglio, si parla di un suo possibile trasferimento all'Al-Nassr, società in cui gioca Cristiano Ronaldo. Potrebbe invece non essere riscattato Leandro Paredes, centrocampista argentino arrivato dal Paris Saint Germain nel recente calciomercato estivo.