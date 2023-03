La dirigenza del Bournemouth starebbe pensando a Joaquin Correa dell'Inter per rinforzare la squadra nella prossima stagione. L'attaccante nerazzurro potrebbe andare in Premier League per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Joaquin Correa verso la Premier League

In questa stagione, l'attaccante argentino ha partecipato poco al gioco della formazione di Simone Inzaghi. Molto spesso gli sono state preferite altre scelte, come Edin Dzeko e Romelu Lukaku, per affiancare la punta di diamante Lautaro Martinez.

Joaquin Correa potrebbe dunque lasciare Milano nella prossima estate e l'Inter vorrebbe monetizzare dalla sua cessione per non dover segnare a bilancio una minusvalenza: il giocatore era stato acquistato nel 2021 dalla Lazio per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Sull'attaccante dell'Inter ci sarebbe l'interesse di almeno due squadre della Premier League, il Bournemouth ed il Nottingham Forest.

Le due formazioni inglesi sono entrambe in lotta per non retrocedere in Championship (la serie B inglese) e chi tra loro dovesse spuntarla potrebbe provare a chiudere per il cartellino di Joaquin Correa.

Ad oggi, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, il club favorito per un trasferimento dell'attaccante argentino sarebbe il Bournemouth, che già nella scorsa finestra di mercato invernale avrebbe voluto acquisire le prestazioni di Nicolò Zaniolo, poi passato al Galatasaray.

Il club inglese avrebbe intenzione di provare ad offrire circa 15 milioni di euro ai nerazzurri per il cartellino di Joaquin Correa.

L'offerta potrebbe concretizzarsi a fine stagione in caso di salvezza del Bournemouth.

Anche il Siviglia sembrava interessato al giocatore

Durante il calciomercato invernale, anche il Siviglia avrebbe espresso il desiderio di ottenere le prestazioni dell'attaccante dell'Inter Joaquin Correa, ma la pista sembrerebbe essersi raffreddata dopo la chiusura del mercato.

Il giocatore aveva già militato nelle file del club spagnolo dal 2016 al 2018, con ottime prestazioni che lo hanno poi portato ad essere acquistato dalla Lazio per 18 milioni di euro. Prima del Siviglia, Joaquin Correa ha giocato anche con la maglia della Sampdoria per due stagioni.

L'attaccante argentino è cresciuto calcisticamente nell'Estudiantes, dove è passato dalle giovanili alla prima squadra per poi essere ceduto in Serie A al club ligure per circa 8,4 milioni di euro.

In questa stagione in Serie A, Joaquin Correa ha disputato 17 spezzoni di partite, con 3 marcature ed un assist a referto. In Champions League ha giocato 5 spezzoni di gara, senza alcuna rete ma con un assist all'attivo.