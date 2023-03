L'Inter continua a pianificare il mercato che verrà con almeno due tre nodi importanti però da sciogliere. A partire dalla guida tecnica sino al cedere o trattenere in rosa big del calibro di Nicolò Barella.

Partendo dalla panchina, il tecnico Simone Inzaghi sarebbe in discussione dopo i deludenti risultati maturati soprattutto in campionato, ecco che nel mese di aprile potrebbero intensificarsi i contatti per arrivare ad Ivan Juric che potrebbe avere un incontro a breve con il presidente Urbano Cairo del Torino per definire il proprio futuro.

Per quanto riguarda il mercato, invece, a lasciare il club potrebbero essere Nicolò Barella e Romelu Lukaku.

Piace Juric ma occhio a Thiago Motta

L'Inter sarebbe molto interessata al profilo di Juric come possibile erede di Simone Inzaghi. L'attuale allenatore del Torino interesserebbe perché potrebbe dare continuità tecnica al progetto del 3-5-2 dopo aver ottenuto ottimi risultati sia alla guida dell'Hellas Verona che della squadra piemontese. Nelle idee della dirigenza nerazzurra ci sarebbe anche il nome di Thiago Motta, ora al Bologna. L'ex centrocampista piacerebbe perchè conosce molto bene l'ambiente interista ma anche perché si è dimostrato molto valido nella valorizzazione dei calciatori giovani. Con il suo arrivo si potrebbe ipotizzare il passaggio alla difesa a quattro.

Nuova operazione tra Inter e Chelsea

I Blues avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Nicolò Barella e potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Romelu Lukaku come contropartita tecnica più un eventuale conguaglio economico tra i 30 e i 40 milioni di euro. A riportarlo interlive.it.

La valutazione dell'ex Cagliari sarebbe di circa 60 milioni di euro ma la dirigenza meneghina non vorrebbe privarsi di un calciatore rappresentativo e fondamentale per il progetto tecnico del presente e del futuro.

Lukaku invece è attualmente in prestito a Milano ma avrebbe già fatto intendere di voler rimanere per giocarsi le sue carte dopo aver saltato le partite della prima parte della stagione a causa di un serio infortunio. Chelsea ed Inter potrebbero anche decidere di prolungare il prestito, allo stato attuale però è previsto un suo rientro in Inghilterra a fine stagione.

Correa potrebbe andare al Siviglia

Su Joaquin Correa ci sarebbe invece sempre il Monza, ma al di là delle singole pretendenti appare chiaro come l'argentino non verrà confermato in rosa. Il calciatore non si è mai ambientato e non è mai riuscito a scalare le gerarchie in attacco anche per i tanti problemi fisici. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma potrebbe ipotizzarsi anche uno scambio con il Siviglia con riguardo a Rafa Mir, attaccante che potrebbe essere utilizzato sia come prima che come seconda punta.