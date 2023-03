La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda le vicende giudiziarie. A tal proposito il presidente della società piemontese Gianluca Ferrero ha parlato in un recente incontro avuto con lo "Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli", sottolineando che la volontà dei bianconeri è quella di difendersi in tutte le sedi competenti.

Il 27 marzo è attesa la decisione del Gup Marco Picco sulla richiesta di rinvio a giudizio della Juventus come persona giuridica e dei 12 ex dirigenti della società bianconera, fra questi ci sono anche l'ex presidente Andrea Agnelli e l'ex vicepresidente Pavel Nedved.

Un'altra data importante sarà il 19 aprile, quando il Collegio di Garanzia del Coni deciderà sull'esito del ricorso presentato dalla Juventus per il caso delle plusvalenze fittizie e che ha portato -15 punti di penalizzazione che la squadra sta scontando nella classifica di questo campionato di Serie A.

Il presidente Gianluca Ferrero ha parlato allo Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli

'La Juventus si difenderà con tutte le sue forze nelle sedi competenti. Io ero e rimango un tifoso', sono queste le dichiarazioni di Gianluca Ferrero ospite allo "Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli".

Il presidente della società bianconera ha aggiunto: 'Permane ciò che abbiamo detto nell’incontro con la squadra: la società dovrà fare la sua parte nelle aule di giustizia e loro, come stanno facendo, sono chiamati a rispondere sul campo'.

A tal riguardo la risposta della squadra, come sottolineato da Ferrero, nelle ultime settimane c'è stata. La vittoria contro l'Inter in campionato, ma anche la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e ai quarti di finale di Europa League, dimostrano la volontà del gruppo allenato da Massimiliano Allegri di ottenere il meglio da questo finale di stagione in tutte le competizioni in cui è ancora in corsa.

