Uno dei giocatori che con ogni probabilità lascerà l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è Joaquin Correa [VIDEO]. Arrivato nell'estate del 2021 dalla Lazio per oltre 30 milioni di euro, non è mai riuscito a dimostrare sul campo l'investimento fatto. L'anno scorso ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, mentre quest'anno anche quando è stato chiamato in causa ha spesso offerto un rendimento al di sotto della sufficienza. Proprio per questo motivo la società nerazzurra starebbe cercando un acquirente e in queste ultime ore lo avrebbe offerto anche al Bologna, che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Il Milan la prossima estate andrà alla ricerca di un grande centravanti visto che Olivier Giroud non è più giovanissimo, mentre Origi non dà garanzie dal punto di vista fisico, senza dimenticare Zlatan Ibrahimovic che, però, potrebbe ritirarsi. Il grande sogno della società rossonera risponde al nome di Hojlund, esploso all'Atalanta in questa stagione.

La possibile offerta dell'Inter al Bologna

Futuro che potrebbe essere sempre in Italia, visto che nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi Bologna. L'attaccante argentino, infatti, sarebbe stato offerto ai rossoblu in un'operazione più vasta. L'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio da 3,5 milioni, mentre il club felsineo difficilmente supererà i 2 milioni.

Per quanto riguarda le cifre, la società nerazzurra vorrebbe intavolare uno scambio alla pari con Riccardo Orsolini, che quest'anno sta facendo molto bene, avendo messo a segno sette reti e collezionato tre assist in ventitré partite di campionato. La valutazione di entrambi dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro. Da capire se il Bologna accetterà o se non vorrà inserire il proprio esterno nell'affare.

La possibile offerta del Milan per Hojlund

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Hojlund per la prossima estate. Il centravanti è esploso non solo con l'Atalanta, ma ha conquistato anche la Nazionale danese, con il quale ha segnato una tripletta nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei. Questo ha fatto lievitare ulteriormente il suo prezzo, che adesso tocca quota 50 milioni di euro. I rossoneri, però, vorrebbero mettere sul piatto i cartellini di Ante Rebic e uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers oltre ad un conguaglio tra i 20 e i 25 milioni di euro.