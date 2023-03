Sabato 1° aprile alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Hellas Verona, gara valida per il 28° turno di Serie A 2022/23. La Vecchia Signora, nel corso della giornata precedente, ha battuto l'Inter di Simone Inzaghi col risultato di 1-0 allo Stadio San Siro, grazie al goal di Kostic nella prima frazione di gioco. I mastini, invece, hanno subito una sconfitta in trasferta per 3-1 ad opera della Sampdoria di Dejan Stankovic: in rete Gabbiadini (2) e Zanoli per i blucerchiati, mentre i gialloblu sono andati a segno con Faraoni.

Statistiche: il bilancio complessivo dei sessantatré incontri tra Juventus e Hellas Verona nel massimo campionato italiano vede i bianconeri in netto vantaggio, con trentacinque vittorie ottenute contro le dodici dei gialloblu, mentre in diciotto occasioni il match è terminato in pareggio.

Juventus, squalificati Rabiot e Paredes

Max Allegri e la sua Juventus dovranno affrontare il Verona senza poter puntare sulle prestazioni degli infortunati Pogba e Alex Sandro oltre che degli squalificati Paredes e Rabiot, mentre saranno da valutare le condizioni di Miretti, Milik e Kaio Jorge. L'allenatore bianconero, per provare a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, potrebbe optare nuovamente per il 3-5-1-1, posizionando Szczesny in porta. Difesa a tre che, con ogni probabilità, sarà composta da Gatti, Bremer e Danilo. Il centrocampo della Vecchia Signora, invece, potrebbe vantare come titolari Kostic come esterno sinistro e De Sciglio che agirà sul fronte opposto, nel frattempo in mezzo al reparto dovremmo inizialmente trovare Barrenechea, Fagioli, Locatelli.

Pochi dubbi, in ultimo, sul reparto offensivo della Juventus, il quale dovrebbe essere formato da Di Maria come trequartista e Vlahovic unica punta.

Hellas Verona, out Henry

Mister Zaffaroni e il suo Hellas Verona affronteranno i bianconeri scendendo in campo presumibilmente col 3-4-2-1, con Montipò a difesa dei pali. Pacchetto arretrato gialloblu che avrà buone chance di essere formato, almeno inizialmente, da Dawidowicz, Magnani e Ceccherini.

Il centrocampo degli scaligeri, invece, dovrebbe essere composto da Faraoni, Tameze, Duda e Depaoli, mentre sulla trequarti campo dovrebbero piazzarsi Verdi e Lazovic, i quali agiranno a supporto del vertice offensivo Djuric. Salterà l'incontro Coppola per squalifica e Henry per infortunio.

Le probabili formazioni di Juventus-Hellas Verona:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Kostic, Barrenechea, Locatelli, Fagioli, De Sciglio, Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Magnani, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli, Verdi, Lazovic, Djuric. Allenatore: Zaffaroni.