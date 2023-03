La Juventus è attesa da settimane impegnative: al rientro dalla pausa il club dovrà infatti affrontare 9 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Un vero e proprio tour de force ma se sul campo la squadra avrà parecchio da fare la società rimane sempre concentrata sul mercato.

Stando a quanto riferito da 90Min, il Chelsea potrebbe infatti tornare a farsi sotto per riportare a Londra Iling Junior per il quale continua a vociferarsi di una possibile offerta con Mendy più un conguaglio in cash.

La Juventus l'ha prelevato a parametro zero proprio dal Chelsea nel 2020 facendolo poi crescere nella Primavera bianconera fino a diventare prima giocatore della Next Gen e poi della prima squadra.

Attualmente il ragazzo in rosa rappresenta l'alternativa la Filip Kostic sulla fascia sinistra ed è molto stimato da Massimiliano Allegri. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e la sua valutazione di mercato sarebbe di circa 10 milioni di euro. Difficile pensare che la società bianconera lo lasci partire considerando le potenzialità mostrate durante questa annata.

Iling Junior piacerebbe al Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea starebbe valutando dunque il ritorno di Samuel Iling Junior. Le ultime prestazioni con l'Inghilterra under 20 (ha segnato 2 gol contro la Germania) hanno ulteriormente incrementato le sue quotazioni, a ciò si aggiunge il minutaggio avuto quest'anno in prima squadra con 7 presenze nel campionato italiano con anche un assist decisivo ad un suo compagno.

Iling ha anche disputato un match in Coppa Italia e un match ed 1 assist in Champions League oltre a due presenze in Europa League: ancora prima aveva iniziato la stagione con la Juventus Next Gen segnando 2 gol in 2 match in Coppa Italia di Serie C e 7 match con 3 gol ed 1 assist nel campionato di Serie C.

Difficile pensare che la società bianconera lo lasci partire considerando la volontà, per il prossimo futuro, di investire su giovani di qualità.

Già nel match di campionato contro l'Hellas Verona potrebbe anche partire titolare considerando che Kostic ha lasciato il ritiro della nazionale della Serbia per un'infiammazione del tendine d'Achille. Iling non è l'unico giovane interessante della rosa bianconera.

I giovani della Juventus

Per la stagione 2023-2024 il club riporterà in rosa Andrea Cambiaso, quest'anno in prestito al Bologna, e Nicolò Rovella, accasatosi per 12 mesi al Monza.

Da valutare poi il futuro professionale di Filippo Ranocchia, altro giocatore in prestito nella società lombarda e di Koni De Winter, attualmente all'Empoli. Fra i giovani attualmente nella Next Gen non è da scartare infine una promozione in prima squadra del difensore centrale Dean Hujsen.