La Juventus è al lavoro per definire le operazioni da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Riguardo alla difesa uno dei nomi che piace alla società bianconera sarebbe Giorgio Scalvini dell'Atalanta. La crescita del classe 2003 è stata evidente nelle ultime due stagioni, può giocare nella difesa a tre ma - come dimostrato recentemente in nazionale a fianco di Romagnoli - può adattarsi anche in una difesa con due centrali. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diverse società importanti, l'Atalanta lo valuta circa 40 milioni di euro.

Possibile offerta per Scalvini da parte della Juventus a giugno

La Juventus sta pensando a un rinforzo in difesa nel calciomercato estivo. Eventuali investimenti importanti potrebbero essere fatti solo per giovani che possano rappresentare il presente e il futuro della squadra bianconera. Per questo la Juve starebbe valutando Giorgio Scalvini, che di recente ha esordito da titolare in nazionale italiana nel match contro Malta a fianco di Romagnoli. Il classe 2003 può giocare in una difesa a tre e in una a quattro, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. In questa stagione con l'Atalanta fino ad adesso ha disputato in campionato 21 match segnando 2 gol, a questi bisogna aggiungere 2 presenze e un assist in Coppa Italia.

Sul giocatore, come scrive Tuttosport, ci sarebbero anche Arsenal e Chelsea.

La società bianconera valuta anche alternative al nazionale italiano, potrebbe arrivare a parametro zero Chris Smalling, protagonista di una stagione importante nella Roma. Non è da scartare neppure la possibilità di una promozione di Dean Hujsen dalla Next Gen alla prima squadra.

L'olandese è un classe 2005, ma ha dimostrato una crescita importante in un campionato impegnativo come quello della Serie C.

Da valutare sarà anche il futuro professionale di Koni De Winter, che dopo il prestito all'Empoli potrebbe rimanere a Torino e diventare parte integrante della rosa bianconera nella stagione 2023-2024.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche le fasce difensive, non è un caso che si parli di un interesse per Alejandro Grimaldo del Benfica per la corsia mancina, in scadenza di contratto a giugno, o in alternativa di Carlos Augusto, autore finora 5 gol e 4 assist in questa stagione al Monza e valutato circa 20 milioni di euro. Per la fascia destra invece piace Emil Holm dello Spezia, valutato circa 29 milioni.