La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie ma le esigenze riguardano soprattutto la difesa, con il possibile arrivo di due terzini e di un centrale di difesa. Potrebbe lasciare Rugani, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per il settore difensivo è Aymeric Laporte, decisivo nella scorsa stagione con il Manchester City ma nell'attuale è considerato una vera e propria riserva, con Guardiola che gli preferisce Ruben Dias.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e potrebbe decidere di lasciare la società inglese a giugno. Come Rugani è un classe 1994 e sarebbe un rinforzo che garantirebbe affidabilità per diverse stagioni alla Juve. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma il Manchester City potrebbe valutare una cessione in prestito con diritto di riscatto.

Possibile offerta per Laporte da parte della Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa Aymeric Laporte. Non più un titolare per Guardiola il nazionale spagnolo potrebbe accettare una nuova esperienza professionale alla Juventus, dove diventerebbe parte integrante della difesa insieme a Danilo e Bremer, nell'eventualità in cui la squadra bianconera decidesse di giocare anche nella stagione 2023-2024 con la difesa a tre.

Nel caso in cui giocasse a quattro potrebbe formare un duo affidabile con Bremer e lo spostamento di Danilo sulla fascia destra. Solo 7 match disputati nel campionato inglese in questa stagione per Laporte, a questi bisogna aggiungere 3 match in Fa Cup e altrettanti in Carabao Cup oltre ad altrettanti match in Champions League con un assist.

È un titolare della difesa della Spagna, segnale evidente della bravura del giocatore. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus starebbe lavorando anche ad altri giocatori per la difesa, da Igor della Fiorentina fino alla promozione nella rosa bianconera di Koni De Winter, attualmente in prestito all'Empoli.

Da valutare anche il futuro professionale di Hujsen, che nonostante la giovane età potrebbe essere inserito in prima squadra dalla stagione 2023-2024. Abbiamo parlato di rinforzi per le fasce difensive, potrebbe arrivare un terzino sinistro ed uno destro. Piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza, oltre a Emil Holm dello Spezia, valutato come il brasiliano circa 20 milioni di euro.