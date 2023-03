La Juventus nel recente mercato di gennaio ha definito la cessione di Weston McKennie al Leeds, in prestito con diritto di riscatto da parte della società inglese a circa 35 milioni di euro. Tale diritto si attiverebbe alla decima presenza del giocatore con la società inglese e con la permanenza del Leeds nel campionato inglese. Attualmente la squadra è quartultima in classifica e ha cambiato tecnico passando da Marsch a Gracia.

Secondo le ultime ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe una buona possibilità di riscatto del cartellino, sempre se il Leeds dovesse salvarsi e rimanere in Premier League.

McKennie potrebbe portare circa 35 milioni di euro alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Calciomercato.it il Leeds sarebbe soddisfatto delle prestazioni di Weston McKennie. Per questo ci sono buone possibilità che la società inglese riscatti il suo cartellino dalla Juventus. Un diritto che diventerebbe tale con le 10 partite disputate dal centrocampista americano (attualmente ne ha quattro) e con la permanenza nel campionato inglese del Leeds.

Se non dovesse essere riscattato da Leeds, il giocatore potrebbe rimanere comunque nel campionato inglese, dal momento ci sarebbero diverse società interessate al giocatore, come il Bournemouth e il Wolverhampton, che non avrebbero problemi a garantire 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Tale somma sarebbe utile per la società bianconera per alleggerire il bilancio societario, ma anche per fare investimenti utili a migliorare la rosa.

Arthur Melo potrebbe ritornare alla Juve ed essere ceduto in prestito

A proposito di altri calciatori della Juventus attualmente in prestito altrove, il Chelsea potrebbe decidere di riscattare Denis Zakaria alla fine della stagione.

Diversa è la situazione di Arthur Melo, che in questi mesi è stato condizionato da diversi infortuni. Il Liverpool per acquistarlo dalla società bianconera dovrebbe spendere circa 43 milioni di euro: una possibilità che pare obiettivamente difficile. Pertanto dovrebbe far ritorno a Torino, ma non pare destinato a rimanere. Per lui negli ultimi giorni parla suo media di una possibile cessione in prestito in Brasile. Fra le società interessate ci sarebbe il Gremio Porto Alegre, ossia la società che lo ha lanciato nel calcio che conta prima del trasferimento al Barcellona, ma anche il Palmeiras.