Il mese di marzo sarà particolarmente intenso per la Juventus, fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è molto lavoro per la società bianconera che ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per i 15 punti di penalizzazione decisi dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze. C'è fiducia sulla restituzione dei punti da parte di diversi addetti ai lavori: dell'argomento ha voluto parlare anche Luciano Moggi, in una recente intervista rilasciata a Radio bianconera. Secondo l'ex direttore generale della società bianconera, la Juventus ha buone possibilità di ottenere l'annullamento della penalizzazione per il caso plusvalenze.

Ha poi voluto parlare anche del match contro la Roma, che sarà molto importante per la squadra di Allegri, in previsione di un recupero dei punti in campionato.

Luciano Moggi ha parlato del caso plusvalenze e del possibile annullamento della penalizzazione per la Juve

'Penso che le plusvalenze siano ammesse, la Juve non potrebbe farle perché quotata in borsa ma questo è un aspetto che non riguarda la giustizia sportiva ma la Consob'. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in una recente intervista a 'Radio Bianconera'. L'ex direttore generale della Vecchia Signora ha aggiunto che l'organismo di vigilanza per le società quotate in borsa ha avvisato la Procura di Torino. Ha poi sottolineato: 'Dal punto di vista sportivo, penso che la penalizzazione possa essere annullata'.

Sulla manovra stipendi, invece, ha aggiunto: 'Non posso esprimermi perché non so niente in merito'. Moggi ha voluto parlare anche della vittoria della Juventus contro il Torino, sottolineando come abbia giocato un primo tempo non ideale; nel secondo, invece, i bianconeri si sono affidati a cambi di qualità che sono stati importanti per vincere il match.

L'ex dirigente ha sottolineato che, adesso, la Juventus è attesa da un match impegnativo contro la Roma: 'È in partite come queste che si deve giudicare una squadra', ha aggiunto Moggi.

L'importanza di giocatori come Pogba e Di Maria

In merito alle dichiarazioni di Allegri sul fatto che la Juventus abbia 50 punti ipotetici (se non ci fosse stata la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze) l'ex direttore generale ha dichiarato che, in questo momento, bisogna essere realisti e andare avanti con ottimismo.

Ha aggiunto: 'La certezza è che i nostri rendono al massimo la rosa bianconera è una delle più forti'. Di Maria supportato da Pogba potrebbe migliorare molto la Juventus, dando dei benefici anche a Dusan Vlahovic. A proposito dell'attaccante ex Fiorentina, Luciano Moggi ha dichiarato di averlo visto nervoso anche se, come sottolineano diversi addetti ai lavori, ha giocato una partita importante come riferimento nel settore avanzato; nel secondo tempo è andato vicino alla realizzazione di un gol, cogliendo la traversa.