Dopo i primi giorni di assestamento, il calciomercato entra finalmente nel vivo e coinvolge tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie C, in un vortice continuo di trattative, contatti e strategie. Le società lavorano senza sosta per rinforzare le rose, tra affondi decisivi, rilanci improvvisi e operazioni che possono cambiare gli equilibri dei campionati. Dirigenti e procuratori sono protagonisti di giornate frenetiche, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con attenzione ogni sviluppo, consapevoli che anche un singolo colpo può fare la differenza nel corso della stagione.

Tra gli affari più importanti, come accennato giá nelle notizie di ieri, il Pisa ha chiuso per un colpo importante in attacco, con esperienza europea.

Calciomercato live: 5 gennaio