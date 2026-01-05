Dopo i primi giorni di assestamento, il calciomercato entra finalmente nel vivo e coinvolge tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie C, in un vortice continuo di trattative, contatti e strategie. Le società lavorano senza sosta per rinforzare le rose, tra affondi decisivi, rilanci improvvisi e operazioni che possono cambiare gli equilibri dei campionati. Dirigenti e procuratori sono protagonisti di giornate frenetiche, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con attenzione ogni sviluppo, consapevoli che anche un singolo colpo può fare la differenza nel corso della stagione.
Tra gli affari più importanti, come accennato giá nelle notizie di ieri, il Pisa ha chiuso per un colpo importante in attacco, con esperienza europea.
Calciomercato live: 5 gennaio
- Il Ravenna guarda in casa Pescara: nel mirino c’è Lorenzo Sgarbi
- Nelle ultime ore l’Union Brescia avrebbe aumentato il ritmo dei contatti per Lescano, attaccante dell’Avellino. La società lombarda sarebbe pronta ad avviare un confronto diretto mettendo sul piatto una proposta che potrebbe arrivare fino a 800 mila euro per il cartellino dell’ex Trapani. A Brescia c’è la volontà di stringere i tempi: l’obiettivo è rendere Lescano disponibile già per il prossimo impegno di sabato contro il Trento.
- Dettagli dell'affare Pisa- Duromnisi. L’operazione per il centravanti nigeriano è stata definita su una cifra di 9 milioni di euro, con ulteriori 2 milioni legati ai bonus. Un investimento destinato a entrare nella storia del club: il giocatore diventerà infatti il colpo più costoso di sempre, superando il precedente record fissato da Henrik Larsen nel 1990, quando l’esborso si fermò a 6,7 milioni di euro.
- Lecce, primo acquisto ufficiale: arriva per la Primavera. Ecco il comunicato: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wiktor Jan Staszak dal Wisła Cracovia. "
- Il ritorno di Petrachi cambia le strategie del Torino: il Monza valuta il futuro di Ilkhan e fissa una scadenza decisiva.
- Virtus Entella al lavoro per un doppio innesto dalla Sampdoria: sul tavolo i nomi di Benedetti e Romagnoli.
- Catanzaro, spunta una nuova idea per la fascia: piace Aurelio, attualmente allo Spezia.
- Spezia, rilancio deciso per Adamo: il club alza l’offerta per chiudere l’operazione.
- Pro Vercelli, operazione chiusa: Mattia Del Favero è pronto a vestire la maglia bianconera.
- Union Brescia in vantaggio per Facundo Lescano: restano vigili anche Salernitana e Ravenna sull’attaccante dell’Avellino.
- Pescara, Tonin sempre più lontano: il Mantova tenta l’affondo, ma c’è concorrenza dalla Serie C.
- Reggiana, ufficiale l’arrivo di Suarez: il giocatore firma da svincolato.
- Avellino, Lescano richiesto in Lega Pro: Salernitana e Union Brescia seguono con attenzione la situazione.
© RIPRODUZIONE VIETATA