La Juventus, nei prossimi mesi, inizierà a progettare il futuro. La società bianconera entrerà nei dettagli della programmazione della stagione 2023/2024, da metà aprile. Tuttavia alcune valutazioni in ottica mercato la Juventus sembra già averle fatte. In particolare a fine stagione, indipendentemente dai risultati sportivi, Leandro Paredes dovrebbe lasciare Torino e tornare al PSG. La Juventus, infatti, non sembra intenzionata a riscattare l'argentino. Il sostituto di Leandro Paredes, stando a quanto rivelato da TMW, dovrebbe essere Nicolò Rovella, giovane che ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento.

Rovella verso il ritorno alla Juventus

La Juventus, la scorsa estate, ha deciso di prendere Leandro Paredes dal PSG per regalare un regista di spessore a Massimiliano Allegri. Ma le cose, fino ad ora, per l'argentino non sono andate nel migliore dei modi. Infatti, Leandro Paredes ha reso al di sotto delle aspettative e Manuel Locatelli si è preso i gradi di regista titolare alla Juventus. Il numero 32 juventino, nelle gerarchie bianconere, è stato scavalcato anche da Enzo Barrenechea. Per tutti questi motivi sembra certo che al termine della stagione Leandro Paredes possa tornare al Paris Saint Germain. La Juventus a quel punto dovrà trovare un vice di Manuel Locatelli. Il club bianconero avrebbe già individuato l'uomo giusto e si tratta di Nicolò Rovella.

Il giocatore classe 2001 è di proprietà della Juventus che lo ha mandato a fare esperienza al Monza. Rovella a fine stagione dovrebbe tornare a Torino per restare stabilmente nella rosa di Massimiliano Allegri. Quello del ragazzo classe 2001 sembra un percorso simile a quello fatto nella scorsa stagione da Nicolò Fagioli. L'attuale numero 44 juventino, nella stagione 2021/2022 si è fatto le ossa alla Cremonese per poi tornare alla Juventus.

Adesso Nicolò Fagioli è uno degli inamovibili di Massimiliano Allegri e in molti giovani sperano di fare il suo stesso percorso.

Intanto la Juventus si gode qualche giorno di riposo

In attesa di capire quali saranno le strategie di mercato della Juventus, la squadra si gode qualche ora di libertà. Infatti, Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi ragazzi visto che il campionato è fermo per lasciare spazio alle nazionali.

La ripresa degli allenamenti per la Juventus è prevista per martedì 28 marzo. In settimana, inoltre, è previsto il rientro dei giocatori che sono in nazionale. I vari nazionali rientreranno a scaglioni e solo quando il gruppo sarà al completo Massimiliano Allegri potrà entrare nei dettagli della preparazione per la gara contro il Verona.