L'Inter pensa al mercato del futuro, che potrebbe cambiare soprattutto se Zhang dovesse cedere le sue quote di maggioranza ad un fondo americano. Simone Inzaghi sarebbe sotto osservazione e potrebbe non essere confermato per la prossima stagione calcistica. Il nome che interesserebbe sarebbe quello di Roberto De Zerbi, da poco alla guida del Brighton, società con la quale ha un contratto fino al 2026. Per quanto riguarda i calciatori, si studierebbe la possibilità di arrivare a Piotr Zielinski del Napoli ma, in realtà, la vera notizia riguarderebbe Lionel Messi del Paris Saint Germain.

Il nuovo progetto del club presieduto dagli Zhang

L'Inter necessità di fare cassa per risanare il debito dopo il prestito di Oaktree. Se Zhang non riuscirà a mettere a posto i conti, potrebbe avvenire la cessione ad una nuova proprietà che, secondo le ultime indiscrezioni, parlerebbe la lingua americana.

In tal caso, cambierebbe il progetto tecnico del futuro. Si potrebbe infatti pensare di riportare in Italia Robero De Zerbi, che ha però dato la sua parola al Brighton, club inglese che ha delle idee molto ambiziose per i prossimi anni. L'ex Sassuolo interesserebbe per la qualità che esprime nel gioco e per come riesce a valorizzare i calciatori giovani.

Per quanto riguarda i calciatori che potrebbero essere ingaggiati a giugno, si starebbero facendo dei sondaggi con il Napoli per Piotr Zielinski.

Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e non c'è ancora stato il rinnovo. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma si potrebbero fare dei discorsi su un prestito con diritto di riscatto. La volontà di Giuseppe Marotta, sempre molto interessato ai calciatori che potrebbero svincolarsi, sarebbe quella di ingaggiarlo a zero.

Ritorno di fiamma: l'Inter vorrebbe Messi

L'Inter sarebbe ritornata sulle tracce di Lionel Messi. Il fantasista argentino, ora in forza al Paris Saint Germain, potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. La conferma è arrivata direttamente dal giornalista Sergio Gonzalez che pubblicato sul suo canale Twitter:

"Bomba mattutina sul fronte Messi.

Una fonte attendibile mi dice che l’Inter intende ingaggiare Leo. Il fattore Zanetti. Lo stallo del suo rinnovo a Parigi. Barça condizionato dal FPF e affogato da Tebas. Verrà regalato a ‘Pupi’?”.

Il calciatore potrebbe dunque accettare l'approdo alla Pinetina grazie alla mediazione di Javie Zanetti che potrebbe comporre la coppia, con Lautaro Martinez, che ha vinto il Mondiale in Qatar. L'unico problema potrebbe essere rappresentato dall'elevato ingaggio che l'ex Barcellona percepisce attualmente a Parigi.