Il mercato invernale entra nelle sue battute conclusive e la Juventus è chiamata a una scelta definitiva per rinforzare il reparto offensivo. I giorni passano, il tempo stringe e alla Continassa cresce la consapevolezza di dover individuare un profilo che possa dare soluzioni immediate senza compromettere i piani economici del club. In questo contesto, secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale sul proprio profilo X, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di aggiungere alla lista dei nomi attenzionati anche quello di Jhon Duran.

Duran nel mirino: il profilo che convince la Juventus

Centravanti colombiano classe 2003, attualmente in forza al Fenerbahce, Jhon Duran è un nome che ha iniziato a circolare con maggiore insistenza nelle ultime settimane e che ora sembra essere diventato una pista concreta. Il club turco, stando alle indiscrezioni, sarebbe disposto a cedere il giocatore anche al fotofinish di questa sessione di mercato, consapevole dell’interesse crescente attorno al proprio attaccante. Duran è un profilo che piacerebbe alla Juventus per caratteristiche fisiche e tecniche: potente, strutturato, ma allo stesso tempo capace di giocare il pallone e di attaccare la profondità. Un centravanti moderno, che potrebbe offrire soluzioni diverse rispetto a quelle attualmente presenti in rosa e che, per età e margini di crescita, rappresenterebbe anche un investimento in prospettiva.

Formula e strategie: Comolli lavora al prestito

Il problema, però, resta legato alla valutazione: il Fenerbahce chiederebbe circa 20 milioni di euro, una cifra considerata troppo elevata per le casse bianconere in questo mese di gennaio. Proprio per questo motivo, la Juventus starebbe lavorando su una formula alternativa. L’amministratore delegato Damien Comolli punterebbe a impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, rimandando l’eventuale esborso economico alla prossima estate. Una formula che, peraltro, il Fenerbahce aveva già dimostrato di gradire in passato, durante la trattativa, poi saltata, sempre con la Juventus per En-Nesyri. Un precedente che lascerebbe aperto uno spiraglio concreto per la buona riuscita dell’operazione. Molto dipenderà dalla volontà del club turco e dalla capacità della dirigenza juventina di trovare l’incastro giusto nelle ultime ore di mercato.