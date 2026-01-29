La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha immediatamente acceso il dibattito sul mercato europeo. Nella giornata di ieri Raheem Sterling ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava al Chelsea, chiudendo in maniera anticipata e sorprendente la sua avventura con i Blues. Una decisione inattesa soprattutto per le tempistiche, a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale, e che potrebbe cambiare in modo significativo lo scenario degli ultimi affari. Sterling, ora svincolato, rappresenta infatti un’occasione rara: un calciatore di caratura internazionale, con esperienza ai massimi livelli, disponibile senza costi di cartellino e pronto a rimettersi in gioco.

Un'opportunità che potrebbero cogliere una fra Juventus e Roma.

Sterling occasione di lusso: la Juventus osserva

Lo status di free agent rende inevitabilmente Sterling uno dei nomi più intriganti di questo finale di mercato. Tra i club italiani che potrebbero valutare l’operazione ci sarebbe appunto la Juventus, attualmente alla ricerca di un vice Yildiz capace di garantire qualità, profondità e soluzioni offensive sugli esterni. In questo senso, l'attaccante inglese rappresenterebbe un profilo ideale. Rimotivato in vista del mondiale 2026, rilanciato dal lavoro di Luciano Spalletti e con richieste economiche che dovrebbero essere abbordabili per i parametri della Serie A, Sterling diventerebbe una soluzione tanto affascinante quanto funzionale.

Per i bianconeri sarebbe un’operazione intelligente: ampliare la rosa con un giocatore abituato a grandi palcoscenici, senza dover investire cifre sul cartellino e mantenendo una certa flessibilità finanziaria.

Anche la Roma ci pensa: Sterling per il progetto di Gasperini

Non solo Juventus. Anche la Roma potrebbe inserirsi nel discorso Sterling, soprattutto alla luce delle richieste insistenti di Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese, fin dal suo arrivo nella Capitale la scorsa estate, ha chiesto con continuità un esterno offensivo di piede destro, capace di dare imprevedibilità e incisività alla manovra. In un contesto economico complesso, con margini di manovra limitati, il direttore sportivo Massara potrebbe vedere in Sterling l’occasione giusta per accontentare l’allenatore sul fotofinish del mercato.

Un calciatore pronto all’uso, di grande esperienza internazionale e in grado di adattarsi rapidamente alle richieste tattiche. Per Gasperini sarebbe un’arma preziosa nella corsa a un piazzamento Champions, uno di quei profili affidabili che possono fare la differenza nei momenti chiave della stagione.