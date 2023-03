La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo: molto dipenderà anche dalla possibilità da parte della società bianconera di disputare le competizioni europee. Alcune recenti indiscrezioni parlano della possibile partenza di Wojciech Szczesny, che va in scadenza di contratto a giugno 2024. Il portiere guadagna circa 7 milioni di euro a stagione e la società bianconera potrebbe valutare eventuali offerte provenienti da società inglesi, in modo da monetizzare dal suo cartellino, a un anno dalla scadenza.

Da tempo si parla di un possibile interesse del Newcastle e del Tottenham per il giocatore, valutato circa 20 milioni di euro.

In caso di cessione la Juventus potrebbe sostituirlo con Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia protagonista di una stagione importante con la squadra spagnola, che lo valuterebbe circa 35 milioni di euro anche in considerazione di un contratto in scadenza a giugno 2027.

Possibile offerta della Juventus per Mamardashvili

Il resto del mercato della Juventus: il punto sulla porta

La società bianconera valuta anche altri portieri, fra questi spicca anche il nome di Guglielmo Vicario, che sta disputando una stagione importante nell'Empoli e che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, più o meno il prezzo di mercato di Marco Carnesecchi, che sta giocando in prestito alla Cremonese ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

L'eventuale arrivo in bianconero di Carnesecchi potrebbe portare Mattia Perin alla promozione come estremo difensore titolare della prossima stagione, con Carnesecchi che avrebbe invece la possibilità di crescere alla sue spalle come secondo portiere.