'Chiesa non si è fatto male con l’Inter, ha semplicemente paura a fare certe cose': ad esprimersi così Fabio Vergnano intervenuto nel corso di Terzo Tempo a Radio Bianconera. Il giornalista sportivo ha aggiunto di aver avuto l'informazione direttamente dal tecnico Massimiliano Allegri, ecco che quello di Federico Chiesa apparirebbe più come un problema psicologico che non un vero e proprio infortunio fisico.

Vergnano ha parlato di Chiesa: 'Non ho nulla, me l'ha detto direttamente Allegri'

'Chiesa ha sentito un dolore che deve sopportare, non può bloccarsi ogni volta che sente un dolore.

Ho visto Massimiliano Allegri per un caffè, gli ho chiesto di Chiesa e mi ha detto che non ha assolutamente niente'. Parole quelle di Vergnano che se confermate da una parte tranquillizzerebbero i tifosi bianconeri, sicuri che il proprio beniamino non abbia alcun problema fisico, ma dall'altra aprirebbero la strada ad una criticità forse ancora più rilevante. Quella psicologica, che impedirebbe all'esterno campione d'Europa con l'Italia nel 2021 di potersi esprimersi in modo 'sereno'.

Anche lo stesso Massimiliano Allegri in diverse interviste ha evidenziato come certe ricadute siano perfettamente normali quando si viene da lunghi infortuni, oltre al fatto che bisogna poi recuperare una certa attitudine ai contrasti e all'aspetto agonistico.

Fabio Vergnano sulla difesa della Juventus

Vergnano ha parlato anche della difesa della Juventus, sottolineando l'ottima prestazione di Federico Gatti contro l'Inter: 'Gatti? Allegri finora non lo ha mai visto molto, lo ha utilizzato poco e ora due volte di seguito e ha fatto partite ottime. Se i presupposti sono questi non può che migliorare'.

'La difesa della stagione 2023-2024 me la immagino con Bremer, Gatti, poi manca un esterno destro perché De Sciglio mi sembra precario, ed un terzino sinistro' ha proseguito il giornalista sportivo toccando dunque anche i temi legati al mercato bianconero.

In primis il club dovrà comprendere se rinnovare o meno i contratti di Alex Sandro e Juan Cuadrado in scadenza a giugno 2023, dopo bisognerà lavorare al completamento del reparto: appare quasi scontato come questa volta Andrea Cambiaso verrà confermato nella rosa dopo il prestito di un anno al Bologna, in seguito bisognerà pensare ad un terzino sinistro sempre che il tecnico Allegri, come già accennato nei mesi scorsi, non decida di arretrare il raggio d'azione di Filip Kostic, autore fin qui di 3 gol e 10 assist.

Anche in attacco il club dovrà fare numerose valutazioni, a partire dall'eventuale rinnovo di Angel Di Maria che dopo le dichiarazioni dal ritiro della nazionale argentina appare più vicino.