La Juventus in estate potrebbe valutare delle novità importanti dal punto di vista dirigenziale, sui media ad esempio si parla dell'ingaggio di un nuovo direttore sportivo, ma anche di nuovi dirigenti che possano in qualche modo rappresentare la storia del club bianconero. Fra i nomi accostati alla società bianconera negli ultimi mesi c'è quello di Alessandro Del Piero.

Su questo tema si è espresso in una recente intervista Claudio Pasqualin. L'ex agente sportivo di Del Piero ha sottolineato come l'ex giocatore bianconero abbia dimostrato di essere una persona molto legata alla Juventus, per questo se dovesse arrivargli un'offerta da parte della società la potrebbe considerare.

Pasqualin ha voluto elogiare anche Nicolò Fagioli, centrocampista che in questa stagione gradualmente è diventato titolare della squadra bianconera.

L'agente sportivo Pasqualin ha parlato di Del Piero e del suo possibile ritorno alla Juventus

'Vediamo come evolve la situazione, ma lui ha sempre dimostrato di essere uno juventino, per cui se dovesse arrivare una chiamata…', sono queste le dichiarazioni di Claudio Pasqualin in una recente intervista a calciomercato.it.

Alcune indiscrezioni parlano di un possibile ruolo in dirigenza per Del Piero con competenze tecniche ma anche di rappresentanza. Potrebbe essere ad esempio l'essere di Pavel Nedved, ex vicepresidente della società bianconera che si è dimesso in autunno insieme a tutto l'ex Consiglio d'Amministrazione della Juventus per le vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera.

Claudio Pasqualin si esprime anche su Nicolò Fagioli

L'agente sportivo Pasqualin ha parlato anche di Nicolò Fagioli, il quale dopo un inizio di stagione in panchina è diventato sempre più spesso un titolare della Juventus. A tal riguardo ha dichiarato: 'È un ragazzo con tanto talento, ma come per ogni giovane, decisiva è l’opinione dell’allenatore".

Diversi meriti - secondo Pasqualin - quindi vanno dati al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che lo stimava sin dai tempi in cui giocava nella Primavera bianconera. Sul possibile interesse di alcune società inglesi per Fagioli l'agente sportivo ha dichiarato che è presto per parlare di mercato, aggiungendo che il giocatore sta benissimo a Torino e che attualmente anche la società bianconera non accetterebbe offerte per il centrocampista.