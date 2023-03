La Juventus nel mercato di gennaio del 2022 decise di lasciar partire Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Cessioni in prestito con diritto di riscatto al Tottenham Due giocatori diventati dei veri e propri riferimenti della squadra inglese, con l'uruguaiano attualmente fuori dopo il recente infortunio subito. Se Bentancur è stato già riscattato diversa è la situazione dello svedese, con il Tottenham che potrebbe decidere di acquistarlo a titolo definitivo a giugno. In una recente intervista l'ex Juventus ha voluto parlare della sua esperienza professionale in Champions League, dal suo primo match nella competizione europea contro il Dinamo Kiev, al suo primo gol realizzato contro lo Zenit San Pietroburgo.

Ha poi parlato anche del suo tecnico Antonio Conte, per lo svedese gli ricorda molto suo padre per il modo di lavorare e per il fatto che non si lamenta mai.

Dejan Kulusevski ha parlato dell'esordio in Champions League e del suo primo gol nella competizione europea

'Antonio Conte mi ricorda mio padre, lo vedi lavorare sempre e non si lamenta mai. La cosa che mi ha sorpreso di più con lui è la parte fisica'. Queste le dichiarazioni di Dejan Kulusevski in una recente intervista a One Football. Il centrocampista ha parlato anche di Champions League aggiungendo: 'Ricordo bene il mio primo match in Champions League, contro la Dinamo Kiev, mi fece entrare Andrea Pirlo, ero felicissimo'. Lo svedese ha ricordato come i bianconeri vinsero il match anche se lui non fece un grande match.

Kulusevki ha aggiunto che è importante sempre cercare di migliorare. Sul primo gol nella competizione europea, ha sottolineato come è stato bello. Ha dichiarato: 'Non ho nemmeno festeggiato perché è stato come togliersi un peso'.

Il giocatore Kulusevski si è trasferito al Tottenham a gennaio 2022

La Juventus ha acquisto Dejan Kulusevski nel mercato di gennaio 2020 dopo un inizio di stagione importante nel Parma.

Il giocatore rimase fino a giugno nella società emiliana prima del trasferimento a Torino nel calciomercato estivo 2020. La sua prima stagione in bianconero è stata con Andrea Pirlo, con il quale è avvenuto l'esordio in Champions League nel match contro la Dinamo Kiev. E' poi rimasto anche con l'arrivo di Massimiliano Allegri a giugno 2021, fino a gennaio 2022 quando è stato ceduto al Tottenham in prestito con diritto di riscatto.

La stagione fino ad adesso disputata da Dejan Kulusevski

La società inglese deciderà se riscattare o meno Dejan Kulusevski che potrebbe tornare con Conte. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 24 match fra tutte le competizioni disputate con la società inglese. In Champions League non è arrivato nessun gol, a differenza invece del campionato in cui ha segnato 2 gol. A questi bisogna 6 assist serviti ai compagni in una stagione non ideale soprattutto nella seconda parte di stagione per il giocatore.